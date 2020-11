Ziesar

Sie schmeckt den Kindern, aber nicht allen Eltern – Schokoladensuppe! Weil die warme Süßspeise in der Kita Ziesar bislang zum Standard der Mittagsgerichte gehörte, mussten sich die Stadtverordneten mit der Essensversorgung für die Jüngsten beschäftigen. Hochgekocht war das Thema durch den von einer Mutter verfassten Elternbrief an die Verwaltung. Als zu süß, zu fett und nicht mehr zeitgemäß monierte die Beschwerdeführerin die aus der hauseigenen Küche kommenden Mahlzeiten.

In Ziesar ist eine Diskussion über das Kita-Essen hochgekocht. Ein kleiner Teil der Eltern hatte sich kritisch über den Speiseplan geäußert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die erstmals öffentliche geäußerte Kritik am Kita-Essen und anderen angeblichen Missständen schlug ein wie eine Bombe. Die Folge sind ein geschockter Bürgermeister, gefrustete Küchenkräfte, erstaunte Erzieherinnen und verblüffte Abgeordnete. So wollte Manfred Geserick ( SPD) auf der Stadtverordnetenversammlung in dieser Woche wissen: „Soll es jetzt keine Schokoladensuppe mehr geben?“ Die MAZ fragte bei der stellvertretenden Kita-Leiterin Manuela Söllner nach. „Eine Konsequenz aus dem Elternbrief ist die Streichung der Schokoladensuppe vom Speiseplan“, bestätigte Söllner.

Stadtverordneter René Mertens Quelle: Frank Bürstenbinder

Zur Disposition steht auch eine andere Tradition in der Kita Ziesar. Zum Nikolaustag bekam bisher jedes Kind einen kleinen Schokoladenweihnachtsmann als Überraschungsgabe. Doch die süßen Hohlkörper sind ebenso einigen wenigen Eltern unangenehm aufgefallen. Deshalb sollen die Weihnachtsmänner in Zukunft durch Obst ersetzt werden. Für den Stadtverordneten René Mertens ( CDU) ein Unding: „Ich kann die Aufregung überhaupt nicht verstehen. Es geht nur um eine kleine Leckerei. Sollte es dazu kommen, würde unsere Fraktion den Einkauf übernehmen.“ Allerdings kann sich Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) nicht vorstellen, den größten Teil der Mädchen und Jungen zu beglücken, während andere Kinder zusehen müssen.

Im ältesten Haus

„Der Elternbrief war schon hart“, räumte Sehm gegenüber der MAZ ein. Denn darin ging es neben der Kritik an Schokoladensuppe, Tomatensauce aus Ketchup und angeblich zuviel Fleisch auch um die Frage, ob der Bardelebensche Hof als ältestes weltliches Gebäudeensemble in Ziesar überhaupt als Kita geeignet ist. Angeführt wurden dunkle Räume, zu wenig Platz – auch für die Küche.

Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm. Quelle: Silvia Zimmermann

Eine Sichtweise, die der Bürgermeister so nicht stehen lassen kann: „Wir sind stolz auf unsere Kita. Im Zuge einer umfassenden Sanierung hat die Kommune viel Geld in das Objekt und das Außengelände gesteckt. Das passiert auch weiterhin, wie jetzt bei den Sanitäranlagen.“ Der Elternbrief löste eine Reihe von Gesprächsrunden aus. Auch der Kita-Ausschuss mit Vertretern aller Seiten wurde einberufen. „Ich bin schon mal dankbar darüber, dass wir unsere Meinungen ausgetauscht haben. Einige Sichtweisen haben sich im Verlauf des Gesprächs relativiert. Dies hätte aber bereits im Vorfeld der öffentlichen Diskussion geschehen können“, so Sehm.

Froh über eigene Küche

Im Amt Ziesar, wo der Elternbrief zuerst einging, stellt sich Eva Friedrich als Amtsleiterin für Ordnung und Soziales, hinter das Kita-Team. „Während andere Kommunen ihre Küchen längst abgeschafft haben, wird bei uns mit zwei qualifizierten Köchinnen selbst gekocht. Darüber sind wir sehr froh. Die Anregungen aus Teilen der Elternschaft sind Anlass für weitere Gespräche“, sagte Friedrich der MAZ. Ob der neue Kurs in der Kita bei allen Eltern gut ankommt, bleibt abzuwarten. Die Eltern von über 100 Kindern hatten die Möglichkeit in einer Umfrage ihre Meinung kundzutun. Nur 38 Eltern haben geantwortet, davon schloss sich etwa ein Drittel der Kritik der Beschwerdeführerin an.

Von Frank Bürstenbinder