Wollin

Große Abfallsäcke voll mit Dachpappe haben Zeugen in einem Wald zwischen Friesdorf und Wollin entdeckt. Nach Polizeiangaben wurde der Abfall in mehreren Big Bags vermutlich am Wochenende illegal entsorgt. Die Beamten entdeckten mehrere Kubikmeter Dachpappe. Die Polizei machte Fotos, nahm eine Anzeige auf und informierte das Amt Ziesar.

Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, sich unter 03381-5600 zu melden.

Von MAZonline