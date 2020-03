Leere Tankstellen, Essen zum Mitnehmen und geklautes Klopapier

Amt Ziesar

Auf der Herrentoilette ist der Kampf gegen Corona zu riechen. Frühlingsduft steigt vom gewienerten Fußboden auf. Von den Fliesen könnte man essen. Urinal, Klosett und Waschbecken sind blütenrein. Seifenspender und elektrischer Händetrockner funktionieren tadellos. Sogar der Kondomautomat ist bestückt. Penibel sauber haben es auch die Damen auf dem Total-Autohof in Schopsdorf, der über die Autobahnabfahrt Ziesar zu erreichen ist. Da sind 50 Cent nicht zu viel verlangt für kleine und große Geschäfte. Wer eine Ganzkörperreinigung für angezeigt hält, kann die Duschen benutzen, die ebenso clean gehalten werden.

Kann sich sehen lassen: die Herrentoilette auf dem Autohof Schopsdorf. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Bei der Hygiene sind wir mächtig hinterher. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber in diesen Zeiten sind die Leute besonders dankbar für saubere Sanitäranlagen“, sind sich Ellen Bunde und Manuela Richter einig. Die Corona-Pandemie hat auch ihren Arbeitsalltag verändert. Beide Frauen aus dem anhaltinischen Drewitz gehören zum Kassenpersonal von Total, das neuerdings hinter einer Scheibe arbeitet. Snacks werden zwar verkauft, doch Frikadellen und Sandwiches gibt es für die Kunden, die sich im Zwei-Meter-Abstand anstellen müssen, nur zum Mitnehmen.

Freie Fahrt auf der A 2 zwischen Ziesar und Brandenburg. Private Pkw sind kaum unterwegs. Auch die Zahl der Laster hat spürbar abgenommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Reinigung der Sanitäranlagen liegt ebenfalls in den Händen des Service-Teams – mit Handschuhen und spezieller Kleidung. Hausmeister Mario Schulz kümmert sich um saubere Außenanlagen. „Die Kunden haben Verständnis für die besonderen Maßnahmen. Aber es geht weiter – und zwar rund um die Uhr“, berichtet Ellen Bunde. Was den Frauen nicht gefällt: es gibt Kunden, die das Klopapier von der Rolle klauen. Andere pinkeln keine 50 Meter vom hygienisch einwandfreien WC immer noch ins Gebüsch

Die Shell-Tankstelle in Buckautal-Süd ist gespenstisch leer. Kunden können sich ihre Lieblingssäule aussuchen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Momentaufnahme aus Schopsdorf an der Landesgrenze zeigt beispielhaft, dass es entlang der Autobahn in Richtung Brandenburg keinen Sanitär-Notstand gibt, wie in sozialen Medien beklagt wird. Allerdings sollen Zeiten vorkommen, wo es um die Hygiene nicht rosig bestellt ist. Zum Beispiel auf Rastanlagen, die zur Tank- & Rast Gruppe gehören, wie Buckautal-Süd. Das Restaurant ist längst geschlossen, die Tankstelle samt Shop, Snack-Station und Sanitäranlagen bleibt offen.

Fernfahrer, die in Buckautal-Süd duschen wollen, muss Manuela Buda von der Shell-Tankstelle vertrösten. Die Tank-& Rast Gruppe hat die Anlagen dicht gemacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar gewährt der Konzern Reisenden schon seit einigen Tagen deutschlandweit an seinen Tankstellen-Standorten kostenfreien freien Zugang zu den reinlichen Toiletten und Waschplätzen seines Sanifair-Konzeptes. Selbst für Desinfektionsmittel an den Handwaschplätzen ist gesorgt. Doch in den Nachtstunden wird in Buckautal-Süd nicht geputzt.

Fernfahrer André Kunz transportiert eine russische Raupe von Brandenburg nach Finsterwalde. Auf längeren Strecken ist er immer dankbar für eine Dusche. Quelle: Frank Bürstenbinder

Außerdem wurden die Fernfahrerduschen außer Betrieb genommen. Offiziell wegen „unsachgemäßen Gebrauchs“, wie das Unternehmen mitteilt. „Leider muss ich die Fahrer, die nach einer Dusche fragen, vertrösten. Aber deren Betrieb liegt nicht in der Verantwortung des Tankstellenpächters“, sagte Manuela Buda vom Shell-Service-Team auf Nachfrage der MAZ. Fernfahrer André Kunz, der eine russische Raupe von Brandenburg nach Finsterwalde transportiert, berichtet von geschlossenen Duschen auch in Marienborn: „Nicht gerade schön, wenn man tagelang auf dem Bock sitzt.“ Diesbezügliche Anfragen der MAZ an die Tank- & Rast-Gruppe blieben bislang unbeantwortet.

Alles sauber bei Sanifair in Buckautal-Süd. Aber die Fernfahrerduschen sind außer Betrieb. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei Aral auf dem Autohof Wollin in Sichtweite zur A 2 stehen Fernfahrern unverändert Duschen zur Verfügung. „Wir können doch nicht alles dicht machen. Die Fahrer sind oft tagelang unterwegs. Da ist der Wunsch nach einer Dusche mehr als verständlich“, so Stationsleiterin Birgit Selent. Um die Sauberkeit in den Sanitäranlagen kümmert sich ständig ein Mitarbeiter, der sogar Desinfektionsmittel für die Hände ausreicht.

Abstandsmarkierungen für Kunden im Wolliner Aral-Tankshop. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit den Einschränkungen im öffentlichen Leben ist der Umsatz im Aral-Tankshop deutlich zurückgegangen. Auch in Wollin wird hinter einer Absperrung bedient. Auf dem Fußboden markiert schwarz-gelbes Klebeband, die Abstände, die von Kunden einzuhalten sind.

In der Wolliner Tankstelle gekauft, auf dem Parkplatz Temnitz verzehrt. Willi Wickert (r.) und Mathias Schüssler aus Potsdam machen Mittagspause. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was in Wollin an Essen zubereitet wird, darf nur noch außerhalb des Shops verzehrt werden. Für Willi Wickert und Mathias Schüssler aus Potsdam kein Problem. Sie halten ihre sonnige aber kühle Mittagspause auf dem wenige Kilometer entfernten Parkplatz Temnitz ab. Zwei Portionen Wolliner Currywurst mit Bouletten für zusammen 13 Euro stehen in Thermoschalen unter freiem Himmel auf einem Tisch. „Das Essen ist noch warm, die Verpackung gehört sogar kostenlos dazu. Ein toller Service der Wolliner Tankstelle“, sind sich die Männer einig.

Saubere Zustände auf der Herren-Toilette des Autobahnparkplatzes Temnitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der unbewirtschaftete Rastplatz Temnitz (Kilometer 21,2) wird in Verantwortung der Autobahnmeisterei Werder sauber gehalten. Der Zustand des Toilettenhauses geht in Ordnung. Keine Verschmutzungen an den Edelstahl-Armaturen, kein Unrat auf dem Fußboden. Die Papierkörbe sind leer. Allerdings herrschen ungewöhnliche Bedingungen auf der A 2. Private Pkw sind kaum noch unterwegs. An Tankstellen herrscht gähnende Leere. Jeder kann sich seine Lieblingssäule aussuchen. Auch die Zahl der über 12 000 Laster, die in normalen Zeiten täglich in beiden Richtungen zwischen Ziesar und Brandenburg unterwegs sind, hat spürbar abgenommen.

Von Frank Bürstenbinder