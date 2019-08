Ziesar

Eine gelbe Staubwolke zieht mit den Häckslern und Traktoren. Die abgeernteten Felder erinnern an eine Halbwüste. Der zweite Dürresommer in Folge hat auch die unteren Bodenschichten austrocknen lassen. Ohne Wasser ist der Mais am Ende. Es gibt Bestände ohne Kolben, dafür kniehohe Pflanzen mit eingerollten und v...