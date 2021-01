Marktforscher: Ziesar kann größeren Edeka verkraften

Ziesar

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die jetzt auch Kita, Verwaltung und Schule in Ziesar mit einiger Wucht erreicht hat, trafen sich in dieser Woche die Stadtverordneten unter strengen Hygienevorkehrungen zu einer Blitzsitzung im Saal des Amtsgebäudes. Vize-Bürgermeister René Mertens ( CDU) vertrat als Versammlungsleiter den erkrankten Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD), der aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet hatte. „Wären nicht wichtige Beschlüsse zu fassen gewesen, hätten wir die Sitzung verschoben“, sagte Mertens. Und Amtsdirektor Norbert Bartels ergänzte gegenüber der MAZ: „Unsere Sorgen und Wünsche für eine vollständige Genesung gelten allen Betroffenen.“

Amtsdirektor Norbert Bartels. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter anderem positionierte sich die Stadtverordnetenversammlung zu einer der größten Einzelhandelsinvestitionen der letzten Jahre. So will die Edeka-Gruppe auf dem alten Sportplatz am Kreisverkehr einen Ersatzneubau für den in den 1990er Jahren errichteten Markt an der Schopsdorfer Chaussee errichten. Die Verkaufsfläche soll künftig 2000 Quadratmeter betragen. Doch die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg will Nachweise über die Notwendigkeit einer Erweiterung. Die Stadt Ziesar musste deshalb ein Strategiepapier zur Einzelhandelsentwicklung in Auftrag geben. Das Papier wurde einstimmig beschlossen.

Stadt steht hinter Investition

„Wir hoffen, dass wir die Bemühungen des Investors damit unterstützen. Denn auf kommunalpolitischer Ebene sind die Weichen für einen Umzug von Edeka an den neuen Standort längst gestellt“, sagte Amtsdirektor Bartels der MAZ. Problem: Nach dem Landesentwicklungsplan Hauptstadt Region Berlin– Brandenburg sind Märkte ab einer Größenordnung von 1500 Quadratmeter fernab vom Metropolenbereich eigentlich nicht zulässig. Auch Ziesars neuer Status als „Grundfunktionales Zentrum“ reicht für die geplante Größenordnung nicht aus. Für Verwaltungschef Bartels ein Unding. Er finde es schlimm, dass die große Politik auf diese Weise die Planungshoheit der Kommunen ausbremse.

Mit dem Ersatzneubau für Edeka braucht der SV Ziesar 31 eine Alternative zum alten Sportplatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zusammen mit dem gerade verabschiedeten Strategiepapier wird der Investor jetzt den Bauantrag einreichen. Die Pläne von Edeka für den Standort Ziesar sind ehrgeizig. Schon 2022 sollen Marktleiter Mike Dörpmund und seine Mitarbeiter von der Schopsdorfer Chaussee in den neuen Markt umziehen. „Die Stadt unterstützt das Vorhaben mit ganzer Kraft“, stellte Vize-Bürgermeister Mertens klar. Dazu gehört auch der Plan, dass den Fußballern des SV Ziesar 31 eine Alternative zum alten Sportplatz angeboten wird. So soll als Ersatz der Sportplatz am ehemaligen Schützenhaus modernisiert werden. Die Planung sei fast abgeschlossen, so Amtsdirektor Bartels.

Nicht mehr zeitgemäß

In ihrem Strategiepapier unterstützen die Fachleute von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung in Dresden die Pläne für einen Ersatzneubau. So gebe es am jetzigen Standort keine Entwicklungsperspektiven, um zeitgemäße Kunden- und Betreiberanforderungen zu erfüllen. „Mit der geplanten Neupositionierung von Edeka am Standort Schopsdorfer Chaussee/Paplitzer Chaussee soll ein den heutigen Markterfordernissen entsprechender moderner Lebensmittelvollsortimenter entstehen“, heißt es in dem Konzept. Ein Fazit, das auch Marktleiter Mike Dörpmund nur bestätigen kann: „Lager und Aufenthaltsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Wir bekommen inzwischen fünfmal die Woche Ware. Daran war vor 20 Jahren nicht zu denken. Der Platz ist knapp geworden. Es ist doch nicht einzusehen, warum Kunden auf dem Lande schlechter einkaufen sollen, als in der Stadt.“

Wo jetzt noch der alte Sportplatz am Kreisverkehr existiert, soll schon 2022 ein Ersatzneubau von Edeka stehen. Doch noch läuft das Genehmigungsverfahren für den geplanten Standort. Quelle: Frank Bürstenbinder

Grundsätzlich bescheinigen die Marktforscher unter Leitung von Florian Schaeffer der Stadt Ziesar mit seinen insgesamt 27 Einzelhandelsgeschäften und einer Gesamtverkaufsfläche von rund 5400 Quadratmetern eine für die Gemeindegröße „überdurchschnittliche Einzelhandelsausstattung“. Neben dem Breiten Weg als „Hauptgeschäftslage“ gibt es die Schopsdorfer Chaussee mit Edeka und Norma. Gleich in Sichtweite an der Paplitzer Chaussee hat sich Netto mit einem Lebensmittelmarkt angesiedelt. Allerdings verweisen die Experten auf die engen und historischen Verflechtungen mit den umliegenden Gemeinden, was zu einer Einzelhandelskaufkraft von rund 18,7 Millionen Euro führt. Davon entfallen knapp sieben Millionen Euro auf Nahrungs- und Genussmittel. Das Strategiepapier wurde mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu einem Entwicklungskonzept und fließt nun als Abwägungsgrundlage in die Bauleitplanung ein. Entschieden ist damit noch nichts.

Von Frank Bürstenbinder