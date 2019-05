Görzke

Rund sechs Wochen vor der angekündigten Schließung der Sparkasse haben sich Görzkes Bürgermeister Jürgen Bartlog und der Amtsdirektor des Amtes Ziesar, Norbert Bartels, mit einem Brandbrief an die MBS und die Öffentlichkeit gewandt. Das eineinhalbseitige Schreiben ist voller Verbitterung darüber, dass die wochenlangen Bemühungen für den Erhalt der Geschäftsstelle erfolglos geblieben sind.

Verwaltungschef enttäuscht

„Die Versprechungen der Politiker für vergleichbare Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen, sind nur Gerede“, sagte ein enttäuschter Verwaltungschef der MAZ. Die Sparkassen seien einst von den Kommunen gegründet worden und hätten einen öffentlichen Versorgungsauftrag. Doch heute müsse die Wirtschaftlichkeit für einen infrastrukturellen Kahlschlag herhalten, kritisierte Bartels.

Görzkes Bürgermeister Jürgen Bartlog. Quelle: Silvia Zimmermann

In dem zusammen mit Bürgermeister Bartlog aufgesetzten Brandbrief heißt es unter anderem: „Als einstige DDR-Bürger dürften viele von uns zur Genüge über die Theorien des kapitalistischen Wirtschaftssystems informiert worden sein. Wir sollten nun auch nicht allzu überrascht sein, wenn sich mit der Zeit herausstellt, dass Marx nicht ganz Unrecht hatte und auch die heutige ’soziale Marktwirtschaft’ ihre Grenzen hat, jedenfalls wenn es um das Soziale geht.“

Über 400 Protestunterschriften aus Görzke und den Nachbardörfern waren der MBS nach Bekanntwerden der Schließungspläne Anfang April übergeben worden. Ohne Erfolg. Anderen Orten geht es ebenso. In Plaue schloss die MBS ihre Geschäftsstelle schon im Januar. Im Havelland geht Ende Mai die Zeit für die Filialen in Tremmen, Paulinaue und Paaren zu Ende.

Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels. Quelle: Silvia Zimmermann

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ehrenamtlicher Bürgermeister im Städte- und Gemeindebund haben sich deshalb zur Problematik Sparkassenschließung zusammengeschlossen. „Sollte es zu einer gemeinsamen Klageschrift gegen die Sparkasse kommen, hängen wir uns mit rein“, kündigte Ziesars Amtsdirektor an. Bartels kritisiert in dem Brandbrief, dass Landrat Wolfgang Blasig auf keines seiner Schreiben und Gesprächsangebote reagiert hat.

MBS-Pressesprecher Robert Heiduck zeigte auf Nachfrage Verständnis für die Enttäuschung in und um Görzke. „Wir haben einen öffentlichen Auftrag. Aber der besteht nicht darin auf die Kundschaft zu warten. Die Geschäftsstelle in Görzke wird immer weniger nachgefragt. Mehr als die Hälfte der Kontoinhaber erledigt seine Geldgeschäfte in anderen Filialen“, sagte Heiduck der MAZ. An der Schließung ändert sich nichts. Die nächsten Sparkassen befinden sich in Wiesenburg, Ziesar und Bad Belzig.

Von Frank Bürstenbinder