Ziesar

Eine Mutter aus Ziesar ist am Mittwochnachmittag auf der Polizeiwache in Bad Belzig erschienen. Dabei hatte sie ein Tütchen Drogen. Dieses händigte sie den Beamten aus mit den Worten, es zuvor ihrem 13-jährigen Sohn abgenommen zu haben. Die Mutter hatte nicht zum ersten Mal ihren Sohn mit Drogen erwischt. Der Junge war zuvor mit Freunden in Ziesar unterwegs gewesen und hatte von einem Zwölfjährigen das Tütchen erhalten.

Die Beamten stellten die Drogen sicher und nahmen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Weil Kinder betroffen sind, ist auch das Jugendamt eingeschaltet. Die Kripo ermittelt nun.

Von MAZonline