In der Schule trägt Sophia Jähnke gern Blue Jeans und dazu eine blaue Bluse. Auch beim Malen greift die Viertklässlerin aus Glienecke zur ihrer Lieblingsfarbe. Von Himmelblau bis zu den unendlichen Varianten der Tiefsee reicht die Palette, die die Grundschülerin auf ein weißes Blatt Papier im A 2-Format mit einem Pinsel aufbringt. Dabei kann Sophia ihrer Phantasie freien Raum lassen. Nichts ist vorgegeben. Niemand stellt ihr abstraktes Motiv in Frage. Es gibt keine Noten.

Ria Riesenberg leitet den vom Kulturministerium geförderten Malkurs. Jeden Donnerstag treffen sich Mädchen und Jungen im Kunstkabinett.

Selbstentfaltung und persönliche Weiterentwicklung sind Inhalte der Arbeitsgemeinschaft (AG) Ausdrucksmalen an der Thomas-Müntzer-Oberschule mit Grundschule. Der offene Kurs gehört zu den inzwischen über 30 Ganztagsangeboten in Ziesar. Mit ihrem wöchentlichen Treffen im Kunstkabinett wendet sich Leiterin Ria Riesenberg aus Lehnin vor allem an die Erst- bis Viertklässler.

Von Robotik bis Journalismus Seit dem Schuljahr 2016/17 kümmert sich ein Pädagogenteam aus fünf Mitarbeitern um die Integrative Kindertagesbetreuung (IKTB) im Grundschulgebäude. Das Team ist vor, während und nach der Schulzeit für die Mädchen und Jungen da. An den Nachmittagen gibt es eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften neben anderen sportlichen und spielerischen Aktivitäten. Im Laufe der Zeit haben über 30 Kurse die Arbeit aufgenommen. Diese reichen von Handarbeiten, einer Fahrradwerkstatt über Journalismus bis zur Robotik AG. Möglich wurde die Ganztagsbetreuung durch ein neues Raumkonzept. Das gesamte Erdgeschoss und der Anbau mit drei Räumen stehen der IKTB zur Verfügung. Ehemalige Klassenräume sind jetzt Themenräume. Dazu gehören auch ein Entspannungsraum und ein Bistro.

„Gerade die Jüngsten sollen sich ausprobieren; können malen, worauf sie sich freuen“, berichtet die Pädagogin, die sich nach ihrem Ausscheiden aus ihrem Schuldienst 2012 zur Malleiterin für Ausdrucksmalen ausbilden ließ. Ganz wichtig dabei: Ohne Hemmungen sollen die Teilnehmer alles auf ihr Blatt bringen, was ihnen in den Kopf kommt. Kritik an anderen Bildern ist dabei tabu. „Es muss nicht schön sein. Vielmehr geht es um spontane Kreativität“, so Riesenberg.

Mila Evers aus der 2. Klasse im Malkurs.

Wie bei Julie-Hanna Raupach aus Ziesar. Die Erstklässlerin malt eine Maske, hinter der sie eine Frau interpretiert. Ganz anders bei Mila Ewers. Weil das Mädchen gerne reitet, malt sie einen braunen Koppelzaun. Dahinter entstehen die Konturen eines Pferdes. Nachschub für die Pinsel holen sich alle Kinder von einer Farborgel. Das Gestell, auf dem Platz für 18 verschiedene Farben mit je drei Pinselstärken sowie Wassergläser Platz finden, hat sich Ria Riesenberg selbst ausgedacht.

Kinder wechseln Kurse

Gemalt wird nicht auf Papier, das auf Tischen liegt, sondern stehend an Stellwänden. „Beim Malen auf Augenhöhe nehmen die Kinder eine optimale Haltung ein“, weiß die Kursleiterin. In ihrer AG ist es normal, dass die jungen Teilnehmer in der Zeit der Doppelstunde immer wieder mal wechseln. Sind alle Plätze besetzt, warten andere Schüler geduldig, bis sie an der Reihe sind. Beim Ausdrucksmalen gibt es keine starren Mitgliedschaften, wie auch sonst nicht in der integrativen Kindertagesbetreuung (IKTB), die seit ihrer Einführung 2016 vom Diplom-Pädagogen Philipp Kikels geleitet wird.

Pinsel und Farben sind vorbereitet.

„Das Ausdrucksmalen ist eine echte Bereicherung für den Ganztagsbereich“, berichtet Kikels, der ein Team von fünf pädagogischen Mitarbeitern leitet. Das zusammen mit dem Amt Ziesar als Schulträger ausgearbeitete Konzept ist so erfolgreich, dass die Kindertagesbetreuung in der Grundschule zu 100 Prozent ausgelastet ist. Alle rund 160 Mädchen und Jungen sind von ihren Eltern in der IKTB angemeldet worden. Die Teilnahme ist kostenlos. In der Oberstufe nutzen rund 100 von 260 Schülern die Angebote außerhalb des Unterrichts.

Fördermittel vom Land

So viele Arbeitsgemeinschaften verlangen nicht nur ein kluges Raumkonzept, sondern auch Geld. Neben den Haushaltsmitteln des Schulträgers, kommen Fördermittel, Sponsorengelder und Leistungen des Fördervereins zum Einsatz. Bei der Brandenburger Landesregierung kam die Idee für einen Kurs Ausdrucksmalen so gut an, dass Ziesar mit über 3000 Euro inklusive Honorar gefördert wurde. Von dem Geld wurden unter anderem die Stellwände, Künstlerpinsel und jede Menge Farben gekauft.

