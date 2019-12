Neue Führung in der Kirche

Ziesar

Ende Oktober wurden die Gemeindemitglieder aufgerufen, sich an den Wahlen für die Mitarbeit im Gemeindekirchrat zu beteiligen. Im Kirchspiel Ziesar stehen nun die neu gewählten Ehrenamtler fest. In einem Gottesdienst in der Kirche Heilig Kreuz Ziesar wurden die neuen Glieder feierlich in ihr neues Amt eingeführt.

Gleichzeitig wurde denen, die ausgeschieden sind, der Dank für ihre im Sinne der Kirche geleistete ehrenamtliche Arbeit ausgesprochen. „In Ziesar schieden Gisela Lucht und in Bücknitz Petra Busse aus. Beide Frauen waren über viele Jahre aktiv dabei, wenn es darum ging die Arbeit des Gemeindekirchenrates im Kirchspiel Ziesar zu unterstützen“, so Gemeindepädagoge Matthias Kopp. Beim Gottesdienst wurde alle öffentlich gefragt „wollt ihr euren Auftrag als Kirchenältester nach Gottes Wort, Schriften und geltenden Regeln ausüben“ und wurden somit als Mitglieder des Gemeindekirchenrates in das Amt eingeführt.

Mit den Worten „Ja, mit Gottes Hilfe“, nahmen sie ihr Ehrenamt an. In Ziesar wurden gewählt: Silke Räbel, Gerald Seiler, Hartmut Eberling und Hartmut Wendt. In Köpernitz wird Marian Krüger und in Bücknitz Katrin Zacher die Arbeit fortführen. In Steinberg wurde Hartmut Britzke wieder in Gemeindekirchenrat gewählt worden. Andrea Wallbaum – Haug und Siglinde Räck werden für Rottstock tätig sein. In ihrer ersten konstituierten Sitzung Anfang Dezember wählte das Gremium Matthias Kopp zu ihren Vorsitzenden. Katrin Zacher wurde als Stellvertreterin gewählt. Gemeindepädagoge Matthias Kopp, der seit Februar 2010 in Ziesar tätig ist, wünscht sich für die Zukunft eine enge Zusammenarbeit aller Glieder. Die neuen Kirchenältesten wurden für sechs Jahre gewählt.

Von Silvia Zimmermann