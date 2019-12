Nicht barrierefrei: Ziesars Stadtverordnete ziehen vom Rathaus auf die Burg

Ziesar

Schulaula, Schützenhaus, Haus Friedrich des Großen – die Stadtverordneten in Ziesar haben seit der Wende schon einige Tagungsstätten erlebt. Ab 2020 werden die Volksvertreter auch das altehrwürdige Rathaus auf dem Breiten Weg verlassen. Zum neuen Ort für öffentliche Sitzungen soll die Burg werden.

Steile Treppe

Den Vorstoß machte auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung Matthias Laube, Fraktionschef bei den Freien Bürgern und Bauern ( FBB). „Das Rathaus hat keinen barrierefreien Zugang. Ich würde es deshalb gut finden, wenn wir auf die Burg umziehen“, begründete Laube den Beschlussvorschlag, der von der CDU-Fraktion begrüßt wurde. Überhaupt sei das jetzige nur über eine steile Treppe zu erreichende Sitzungszimmer für öffentliche Veranstaltungen zu klein, um Bürger an politische Entscheidungen teilhaben zu lassen, sagte Sabine Haug ( CDU) der MAZ.

Bisher tagt die Stadtverordnetenversammlung im Obergeschoss des seit 1828 als Rathaus genutzten Gebäudes mit dem neugotischen Schmuckgiebel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch als Folge der beengten Verhältnisse verfolgen immer weniger Besucher die Arbeit der 13 Stadtverordneten inklusive Bürgermeister, die mit Verwaltungsmitarbeitern und geladenen Gästen an einem langen Tisch Platz nehmen. Schon wenige Bürger reichen aus, um den schmalen Raum zu füllen. Für eine Stadt mit rund 2500 Einwohner eine unangemessene Situation.

Platz für 100 Stühle

Laube schlug daher vor, den Glassaal auf dem Burggelände zum Sitzungsort der Stadtverordneten zu erklären. Dabei handelt es sich um vier bis fünf Termine im Jahr. Die im Zuge der Burgsanierung entstandene Konstruktion aus Holz und Glas verbindet den mittelalterlichen Bergfried mit dem historischen Burggebäude. Dort stehen 100 Stühle zur Verfügung. In den Wintermonaten soll allerdings der Burgsaal in der benachbarten Amtsverwaltung genutzt werden. Dieser ist über einen Nebeneingang barrierefrei zu erreichen. „Wir wollen damit unnötige Heizkosten vermeiden“, so CDU-Fraktionschef René Mertens.

SPD-Fraktionschef Dietmar Varchmin monierte die Kurzfristigkeit des Antrages. Man habe sich zuvor in der Fraktion nicht verständigen können, so Varchmin. Auch Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) hätte das Thema zunächst lieber im Hauptausschuss beraten. Doch mit sechs zu vier Stimmen war die Entscheidung gefallen.

Von Frank Bürstenbinder