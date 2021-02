Wollin

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 zwischen Ziesar und Wollin mit seinem Kleintransporter verunglückt. Das Fahrzeug hatte keine Winterreifen und geriet ins Schleudern. Es krachte gegen einen Stallzug. Das teilte die Polizei mit.

Der Mann war demnach in Richtung Berlin unterwegs, als er gegen 4.15 Uhr die Gewalt über den Kleintransporter verlor und gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Brummi stieß.

Fahrer bleiben bei Unfall unverletzt

„Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt“, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden gab sie mit rund 3000 Euro an.

Die Autos waren noch fahrbereit. „Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide ihre Fahrt fortsetzen“, so Wagner-Leppin weiter.

Als Unfallursache nennt die Polizei das Fahren ohne die vorgeschriebenen Winterreifen auf winterglatter Straße.

Von MAZ