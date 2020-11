Planenschlitzer stehlen 60 Flachbildschirme auf Autobahn-Rastplatz bei Ziesar

Buckautal

Unbekannte haben am Dienstagabend auf dem Rastplatz Buckautal-Nord an der Autobahn 2 zugeschlagen. Sie schlitzten die Plane eines polnischen Sattelzuges auf und machten viel Beute. Zwischen 17.20 und 23.55 Uhr soll es passiert sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sie stahlen vier Paletten mit insgesamt 60 Flachbildfernsehern im Wert von etwa 45.000 Euro. Der Fahrer, der im Führerhaus schlief, hatte kurz vor Mitternacht bemerkt, dass sein Gespann wackelt. Er sah nach, kam aber zu spät: Er konnte nur noch beobachten, wie sich zwei Personen in einem Kleintransporter entfernten.

Anzeige

Der Fahrer alarmierte die Polizei. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZ