Polizei durchsucht Grundstück in Görzke

Görzke

Sie kamen im Morgengrauen. In Görzke haben vermummte Polizisten ein Wohngrundstück in der Breiten Straße/Kirchstraße abgeriegelt. Beamte begannen mit Durchsuchungsmaßnahmen. Wie Anwohner berichteten, sollen bei der Aktion Schüsse gefallen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Auch ist der Hintergrund der Durchsuchung unklar. Eine weitere Polizeiaktion soll auch im Nachbardorf Reppinichen laufen. Aktuell wird auf eine Presseerklärung der Polizeidirektion West gewartet.

SEK war erst in Görzke

Erst im Juni hatte es in Görzke einen spektakulären SEK-Einsatz gegeben. Und zwar ebenfalls in der Kirchstraße. Damals beschlagnahmten die Polizisten in einem Wohnobjekt eine Waffe, außerdem wurden bei der dreistündigen Kontrolle Cannabispflanzen gefunden.

Von Frank Bürstenbinder