Ziesar

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten die Polizeibeamten in der Paplitzer Chaussee in Ziesar ein Mopedfahrer (14). Während der Kontrolle konnte der Fahrer keinen gültigen Führerschein und auch keinen Versicherungsnachweis vorweisen.

Zudem stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug technisch stark verändert wurde. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und übergab den jugendlichen Fahrer an seinen Eltern. Das Moped wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Von MAZ