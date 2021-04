Polizeibekannte Frau fährt ohne Führerschein – Beamte folgen ihr nicht

Ziesar

Obwohl ihr die Fahrerlaubnis weggenommen wurde, stieg eine 31-Jährige am Mittwoch in ihr Fahrzeug und fuhr los. Beamte des Polizeireviers Bad Belzig wurden gegen 13.30 Uhr Zeuge des Geschehens an einer Tankstelle in der Schopsdorfer Straße in Ziesar, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag. Die Polizisten waren gerade dabei, ihren Dienstwagen zu betanken, als sich die polizeibekannte Frau in ihrem Audi auf und davon machte. „Noch bevor die Kollegen einschreiten konnten, entfernte sich die 31- Jährige vom Ort“, heißt es. Laut Mitteilung ist die Frau seit Oktober 2020 nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb die Polizisten eine Strafanzeige fertigten und Videomaterial der Tankstelle sicherstellten.

Von Philip Rißling