Premiere: Erster Kinderflohmarkt auf dem Burghof Ziesar

Ziesar

Die Hilfe für Kinder ist das Ziel des Ziesarer Vereins „Kleine Fiener“. Weil das so ist, starten die Mitglieder den ersten Kinderflohmarkt auf dem Burghof. Sie sammeln Geld für eine neue Doppelschaukel in der Kita „Villa Regenbogen“ und brauchen bis zu 2.500 Euro.

Hilfe für Kinder, Eltern und Erzieher

„Wir wollen Knirpse glücklich machen und für sie da sein. Bei uns reden Kinder, Eltern und Erzieher der Kita „Villa Regenbogen“ miteinander. Wir fragen nach, wo Unterstützung sinnvoll ist und versuchen etwas zu bewegen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, erreichen wir mehr, als jeder für sich“, sagt Vereinsvorstand Antje Horn.

Das Team von „Kleine Fiener“ startete im April 2021. Wenige Tage später erarbeiten Mitglieder die Idee für den Flohmarkt. Was zunächst mit ein paar Anmeldungen beginnt, entwickelt sich schnell zum Selbstläufer.

70 Anmeldungen zur Premiere

„Wir haben mittlerweile 70 Anmeldungen aus ganz Deutschland und können es kaum glauben. Besucher sehen Babyausstattung und Kinderspielzeug, können über 20 Kuchen probieren und ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ziesar besichtigen. Dieses Event soll ein Fest für Familien werden“, sagt Antje Horn.

Sie freut sich über die neuesten Lockerungen der Eindämmungsverordnungen, den Wegfall der Maskenpflicht im Freien und rechnet zur Premiere mit bis zu 500 Besuchern auf dem Burghof Ziesar.

Aktuell engagieren sich 15 Unterstützer m Verein „Kleine Fiener“. Der Name stammt vom sogenannten Fiener Bruch, einem 3.667 Hektar großen Natur- und Vogelschutzgebiet zwischen Genthin und Ziesar.

Das Areal ist eines der letzten Brutgebiete der seltenen und vom Aussterben bedrohten Großtrappe und Rastplatz für Zugvögel. Für die Ehrenamtler ist ihr Engagement ein Symbol der Heimatverbundenheit.

Lob der Kita-Leiterin

Sie wollen mehr Mitglieder im Team und hinterfragen, wo die Kita „Villa Regenbogen“ und die 120 Kinder Hilfe brauchen. Kita-Leiterin Petra Müller freut sich über die Unterstützung. „Es ist toll, dass dieser Verein jetzt da ist. Auch unsere Erzieherinnen engagieren sich. Wir hoffen, dass viel Geld zusammenkommt, denn die alte Doppelschaukel war schon aus den 90er-Jahren und das Grundgerüst ist langsam weg gefault“, sagt sie der MAZ.

Das Team der „Kleinen Fiener“ will langfristig auch andere Projekte ermöglichen. Deshalb sparen sie schon für einen Heißluftdämpfer in der Kitaküche. Aktuell besuchen 120 Kinder die Kita „Villa Regenbogen“. Die Knirpse befinden sich im ältesten Gebäude der Stadt. Das ehemalige Bardelebensche Gutshaus stammt aus dem Jahr 1585 und wurde im Februar 2013 als Denkmal des Monats ausgezeichnet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf eine neue Tradition

Für Antje Horn ist das Haus Teil ihres Lebens. Die 33-Jährige ist schon als Kind in die Kita gegangen. Sie hofft, dass ihr Verein wächst, das Eltern sich vernetzen und eine neue Gemeinschaft entsteht. „Wir sind gerade noch am Anfang. Wenn der Flohmarkt gut läuft, könnte in Ziesar eine neue Tradition entstehen“, sagt sie und plant den Aufbau der Stände auf dem Burghof.

Der erste Kinderflohmarkt startet Sonntag, den 20. Juni von 10 bis 16 Uhr. Infos unter kleine-fiener@gmx.de

Von André Großmann