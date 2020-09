Puppenmuseum Görzke zeigt einen Ausschnitt der DDR-Spielzeug-Herstellung

Görzke

Der Puppenausstellung auf dem Handwerkerhof in Görzke steht ein rundes Jubiläum ins Haus. Am 1. November vor 20 Jahren starteten Doritt Volkmann aus Reetz, Ute Rawolle aus Ziesar und Ines Grube mit dem Aufbau des Museums. Das Projekt war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ende März 2002 war Eröffnung.

Zur Galerie Das Puppenmuseum auf dem Handwerkerhof erzählt aus der Geschichte der örtlichen Puppen-Produktion.

Zahlreiche Exponate, Werkzeuge und Schriftstücke erzählen die Geschichte der Puppenherstellung am Nordrand des Hohen Flämings, die 1946 ihren Anfang genommen hatte. Arno Heise knüpfte an mit seinem Familienbetrieb an das Töpferhandwerk an, das in Görzke eine lange Tradition besaß – und immer noch besitzt.

Der Betrieb gedieh gut. Nach und nach griff allerdings der Staat nach dem Familienunternehmen, das 1972 vollständig in sogenanntes Volkseigentum. Nun lief die Produktion im VEB Puppenwerk Görzke. Zu dieser Zeit stellten 70 Beschäftigte rund 500.000 Puppen im Jahr her. Die Hälfte davon ging in den Export, meist in andere sozialistische Länder.

Öffnungszeiten und Kontakt Das Puppenmuseum befindet sich auf dem Handwerkerhof über der Tourismus-Information, Kirchstraße 18-19, 14828 Görzke. Geöffnet sind die Ausstellungen auf dem Hof derzeit mittwochs bis sonntags in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Nähere Informationen gibt es bei Rainer Sell unter 0171/4932800 oder per Mail an rainer_sell@gmx.de

Bei der Umwandlung einen VEB beließen es die staatlichen Wirtschaftslenker nicht. 1981 gliederte man das Görzker Werk in den VEB Mechanische Spielwaren Brandenburg ein.

1989 gab es 100 Beschäftigte und eine Jahresproduktion von 553.000 Puppen. Nach der Wende holte sich Arno Heise 1990 seinen Betrieb wieder zurück und gründete mit seinem Sohn Wolfram die Puppenfabrik „Bärbel“ als GmbH. Doch währte diese Phase nur kurz. 1993 war Schluss. Bereits zwei Jahre später gab es erste Ideen für das Museum.

Von Heiko Hesse