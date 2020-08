Ziesar

Fast nichts ging mehr in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn bei Ziesar. Weil es in Fahrtrichtung Berlin zu einem Unfall kam, in den zahlreiche Fahrzeuge verwickelt waren, musste der Abschnitt über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Kurzzeitig war sogar eine Vollsperrung nötig. Was war passiert?

Laster gegen Reifen

Das Dilemma begann am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr, als ein Gefahrgutlaster in voller Fahrt einen Reifen verlor. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge mussten dem plötzlichen Hindernis ausweichen. Ein Lkw-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sein Laster stieß mit dem Reifen zusammen. Danach wurden neun Autos durch umherfliegende Reifenteile zum Teil schwer beschädigt. Wie die Polizeidirektion West auf Nachfrage bestätigte, wurde niemand verletzt.

Feuerwehrleute aus dem Amt Ziesar sicherten die Unfallstelle ab. Quelle: Julian Stähle

Die Autobahnpolizei Michendorf sperrte den Bereich großräumig ab. Anschließend nahmen die Beamten Unfallanzeigen der Beteiligten auf. Feuerwehrleute aus dem Amt Ziesar sorgten für Beleuchtung und sicherten die Unfallstelle ab. Außerdem halfen die Kameraden bei den Aufräum- und Reinigungsarbeiten. Ein Abschleppunternehmen holte die zum Teil nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge von der Fahrbahn. Erst nach etwa 1 Uhr konnte die Fahrtrichtung Berlin nach und nach wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Von Frank Bürstenbinder