Görzke

Einen mächtigen Schrecken hat eine Rentnerin in Görzke gekriegt, als in ihr Haus das Schreiben einer vermeintlichen Inkassofirma aus Spanien flatterte. Eine dreistellige Summe forderte der Absender des Briefes von der 77-Jährigen. Angekommen ist das Schreiben am Donnerstag. Am Montag griff die Görzkerin zum Telefonhörer und alarmierte die Polizei.

„Die Dame ging glücklicherweise nicht auf die vorgetäuschten Ansprüche ein“, sagte Polizeisprecher Sascha Specker. Die Kripo ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Von MAZonline