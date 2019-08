Ziesar

Die Jugend zeigt, wie es geht. Die Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur weichen nach rechts aus. Wer die linke Spur befährt, hält sich hart links. Dann haben Feuerwehr und Rettungswagen freie Fahrt zu verletzten Menschen. „Auf der Autobahn würden noch die Autos auf der mittleren Spur dazukommen. Auch diese fahren rechts rüber“, erläuterte Ziesars Ortswehrführer Uwe Roßner die Vorführung des Brandschutznachwuchses.

Die Einsatzübung ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Feuerwehr war der kleine Exkurs bei der Einsatzübung am Donnerstagabend auf dem Breiten Weg besonders wichtig. Grund: Die Kameraden erleben oft genug, dass sie aussteigen müssen, um sich bei uneinsichtigen Kraftfahrern den Weg freizurufen. Die Mädchen und Jungen von Jugendwart Michael Kühne zeigten auf spielerische Weise beide Varianten. Da wurde auch jedem Erwachsenen klar, dass eine rechtzeitige Rettungsgasse Leben retten kann.

139. Geburtstag

Die Freiwillige Feuerwehr Ziesar kann in diesem Jahr auf ihren 139. Gründungstag zurückblicken. Es ist schon Tradition, dass sich die Kameraden zum Geburtstag den Bürgern ihrer Stadt mit einer Einsatzübung vorstellen. Hautnah wird den zahlreichen Gästen deutlich, wie wertvoll das Engagement der ehrenamtlichen Retter ist. Genau 51 Einsätze hatten die Wehr bisher in diesem Jahr, davon gingen 18 Alarmierungen auf das Konto der Autobahn.

Bei der Einsatzübung auf dem Breiten Weg. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir machen bei Unfällen alle drei Fahrspuren zur Sicherheit unserer Kameraden dicht“, berichtete Ortswehrführer Roßner, der durch die Einsatzübung moderierte. Der Feuerwehrchef erinnerte bei dieser Gelegenheit an den tragischen Unfall im Autobahnabschnitt bei Lehnin, bei dem vor zwei Jahren zwei Lehniner Kameraden den Tod fanden. Bis heute ist der Lkw-Fahrer, der in eine Unfallstelle fuhr, nicht zur Verantwortung gezogen worden.

Wildschweine gegen Einsatzauto

Dass Gefahr auch außerhalb der Autobahn droht, bekamen Ziesars Kameraden erst am vergangenen Sonntag zu spüren, als eines ihrer Einsatzfahrzeuge auf dem Weg zur A 2 mit einer Rotte Wildschweine kollidierte. Der Hilfsrüstwagen wurde schwer beschädigt und konnte nicht weiterfahren. Unfälle gibt es auch auf den Bundes- und Landesstraßen. Auch innerorts knallt es immer wieder. Wie am Donnerstagabend vor dem Rathaus von Ziesar. Ein Suzuki und ein Seat verkeilten sich ineinander – zum Glück nur für die Einsatzübung.

Auf dem Weg zum Rettungswagen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der Unfallmeldung an die Leitstelle in Brandenburg ging alles ganz schnell. Die Feuerwehren von Ziesar und den Ortsteilen wurden alarmiert. In Ziesar heult in der Regel keine Sirene mehr. Die Einsatzkräfte sind mit digitalen Alarmmeldeempfängern ausgestattet. Die Besatzung des ersten Feuerwehrautos aus Ziesar verschaffte sich einen Überblick über das Ausmaß des Unglücks. Da trafen auch schon die Kameraden aus den Ortsteilen ein. Ein Rettungswagen aus dem Gewerbegebiet Ziesar rollte ebenfalls heran.

Erstversorgung geht vor

Dann konnten die zahlreichen Zuschauer beobachten, wie die Feuerwehrleute bei der Bergung verletzter und dazu noch eingeklemmter Personen vorgehen. Zunächst aber kümmerten sich die professionellen Rettungskräfte um die verunfallten Pkw-Fahrer, in deren Rollen Gerald Matthies und Lars Krankemann geschlüpft waren. Die Erstversorgung zur Ruhigstellung der Verletzten hat Priorität vor den Maßnahmen der Feuerwehr, die bereits die hydraulischen Rettungssätze bereit machten.

Ortswehrführer Uwe Roßner moderiert die Einsatzübung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit Schere und Spreizer trennten sie Türen und das Dach des Suzuki ab. Auch die Frontscheiben wurden entfernt, immer unter größter Vorsicht. Die Insassen wurden mit Planen vor möglichen Splittern geschützt. Schließlich war von beiden Autos das Blechkleid so weit entfernt, dass die beiden Männer auf Rettungsbrettern geborgen und mit fahrbaren Tragen zum Rettungswagen verbracht werden konnten.

Um Leben und Tod

„Das sieht vielleicht leicht aus, doch für unsere Feuerwehrleute ist die Handhabung einer hydraulischen Schere verdammt harte Arbeit. Wenn dann der Notarzt sagt, wir haben nur noch 20 Minuten Zeit, um den Verunglückten lebend aus dem Auto zu kriegen, bricht vielen der Schweiß aus. Denn dann geht es um Leben und Tod“, so Feuerwehrchef Roßner. Zum Glück war dieser Unfall nur eine Übung. Am Sonnabend, 24. August, werden ab 10 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr in der Gartenstraße die Veranstaltungen zum Feuerwehrgeburtstag mit Wettkämpfen, Blasmusik und abendlicher Disco fortgesetzt.

Von Frank Bürstenbinder