Kartenspielerinnen unter sich in Buckau

Buckau

Einmal monatlich treffen sich bis zu 16 Frauen im Buckauer Dorfgemeinschaftshaus und spielen einen ganzen Abend lang Rommé. Begonnen hatte alles am 27. Februar 2013, da fand der erste Rommé-Abend mit 13 Frauen statt. Die Begeisterung für das Kartenspiel ist bei allen Beteiligten bis heute noch vorhanden. Und es kommen immer wieder neue Spielerinnen hinzu.

Alles wird aufgeschrieben

„Mensch, das gibt es doch gar nicht, ich kann nicht auslegen“, rief eine Spielerin etwas ärgerlich durch den Raum. Wer das Kartenspiel kennt, weiß wenn eine Spielerin das Spiel beendet, werden alle Karten zusammengezählt und das Ergebnis aufgeschrieben. Alles wurde bis her akribisch festgehalten. Die Ergebnisse füllen mittlerweile mehrere Ordner. Einheitliche aufgestellte Spiegelregeln sorgen für einen guten Spielverlauf. Zu Beginn jedes Turniers wird die Spielansetzung per Los bestimmt. Das heißt, welche Frauen in einer Gruppe zusammenspielen.

Zweite Runde wird auch gelost

Nach zehn Spielen wird erneut ausgelost und eine zweite Spielrunde beginnt. Die Idee zu diesem geselligen Rommé-Abend hatte vor sechs Jahren Sandra Wolter. Die Frauen erinnern sich gern an die letzten Jahre. In dieser Zeit kamen fünf Babys zur Welt, Kinder wurden eingeschult und zwei von ihnen hatten sogar geheiratet. Man habe auch gemeinsam eine Kremserfahrt unternommen, das war schön, war zu hören. Was auch immer noch Tradition hat, ist, dass jede etwas zum Naschen oder Sekt mitbringt.

Männer bleiben draußen

Männer dürfen bis heute nicht bei diesem gemütlichen Spieleabend mitmachen. Karten werden gemischt, ausgegeben, es wird geflucht über das blöde Blatt und es wird miteinander geredet. So vergeht die Zeit schnell. Bei diesem 81. Spieleabend nahmen 12 Frauen teil. Gewonnen hatte Anke Breitkreuz gefolgt von Fabienne Wendt und Christiane Schmidt. Das 82. Romme´ Kartenspielen findet am 13. November um 19.30 Uhr statt.

Von Silvia Zimmermann