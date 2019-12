Sabine Duschl spielt in Buckau Weihnachtslieder zum Mitsingen

Buckau

Lauter Glockenklang lockte zahlreiche Besucher nach Buckau in die Dorfkirche. Mit dem letzten Ton ließ Organistin und Chorleiterin Sabine Duschl aus Ziesar die Carl-Böttcher-Orgel von 1865 zum 7. Buckauer Weihnachtsliedersingen ertönen. Der Weihnachtsliedklassiker „Vorfreude schönste Freude, Freude im Advent“ ertönte auf der restaurierten Orgel. Die anwesenden Gäste im Kirchenraum stimmen ein und füllten den großen Raum mit Gesang. Ein Liederheft mit Texten gab Unterstützung beim Mitsingen.

Nicht immer neue Geschenke

„Herzlich willkommen zu unserem 7. Weihnachtsliedersingen in unserer Dorfkirche“, begrüßte Thomas Gandow vom Dorfkirchenverein die Gäste. Beim Titel „So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ gab Gandow eine kurze Erläuterung zum Liedtext. „Ich muss den Kindern etwas erklären. Früher gab es nicht zu jedem Fest neue Geschenke. Die Puppen, Eisenbahnen oder andere liebgewordene Spielgeräte verschwanden vor dem Fest und wurden von den Eltern wieder neu hergerichtet“, hörten die Anwesenden.

Ein besinnliches Fest

Fröhlich erklang das moderne Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“. Ziel des Weihnachtssingens ist es, in der hektischen Zeit vor dem Fest etwas zur Besinnung und zur Ruhe zu kommen. Vor allem wollen die Veranstalter den eigentlichen Sinn der Weihnacht ins Gedächtnis rufen. So vernahmen die Besucher die Geschichte um Christi Geburt.

Der Buckauer Marienaltar. Quelle: JACQUELINE STEINER

Eingebettet waren die christlichen Geschichten mit den Liedern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Es kam ein Engel hell und klar“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“. „Unsere Kirche hat viel mit Maria zu tun“, so Gandow . In der Pause gab der Pfarrer im Ruhestand Erläuterungen zu Maria und dem gotischen Altar. Das erste Mal beim Weihnachtsliedersingen mit dabei waren die Eheleute Karin und Manfred Ohme aus Wusterwitz. „Meine Frau singt leidenschaftlich gern. So war es für uns eine Freude an dieser Veranstaltung teilzunehmen“, verriet der Ehemann.

Mit 144 Kerzen

Der Kirchenraum war ziemlich kalt, warme Decken schützten vor der Kälte. Beim Singen sah man den Atem in den Raum steigen. 144 brennende Kerzen leuchteten den Kirchenraum aus und weckten die Vorfreude auf bevorstehende Fest. Auch hier gab es für die vielen Gäste eine Erklärung. „In der Zeit, wo es noch kein elektrisches Licht gab, war das die originale Beleuchtung der Kirche“, wusste Gandow zu berichten. Nicht nur der Gesang erwärmte die Menschen. Auch das in der Pause angebotene Weihnachtsgebäck, heißer Glühwein, Kinderpunsch und Tee. Zum Abschluss erklangen die Lieder „Sind die Lichter angezündet und „O du fröhliche“.

Von Silvia Zimmermann