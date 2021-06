Wollin

Seit dem Wochenende steht die Schulstraße in Wollin wieder für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung. Ein neuer Straßenbelag aus Asphalt, farblich gestaltete Gehwege und kleine bepflanzte Verkehrsinseln prägen jetzt das Erscheinungsbild der rund 600 Meter langen Ortsstraße. „Es ist eine sehr schöne Straße geworden“, sagte Bürgermeister Jens Haase. Gemeinsam mit Planer Hartwig Bormann aus Irxleben, Mitarbeitern aus dem Bauamt Ziesar und der bauausführenden Firma Grigat-Bau aus Ziesar wurde das Band zur Freigabe durchschnitten und der Verkehr rollte nach rund einjähriger Unterbrechung wieder.

Gebrochener Beton

Der Zustand war vor Baubeginn für die Anwohner und Benutzer der Straße nicht mehr zu ertragen. Die alte Betonstraße war zum Teil gebrochen und wurde für alle Nutzer zu einem Wagnis. „Wir haben das alte Material entsorgt, neue Rohre für die Wasserleitung verlegt und 33 neue Hausanschlüsse für die Trinkwasserleitung erneuert. Auch die Leitungen für das Regenwasser wurden erneuert. Die alten Straßenlampen wurden durch 25 neue ersetzt. Hier hatten wir die Elektrofirma Thomas Kreissl aus Ziesar als Subunternehmer vor Ort.“, sagte Polier Marko Breitwieser von der bauausführenden Firma Grigat-Bau. Die fertiggestellte Schulstraße wurde vom Erscheinungsbild her an die Hauptstraße angepasst. Dafür hatten sich die Gemeindevertreter im Vorfeld ausgesprochen.

So zeigt sich die sanierte Schulstraße in Wollin. Quelle: Silvia Zimmermann

„Das war meine erste Straße, die ich als Bürgermeister in der Bauphase begleitet habe. Das war nicht immer ganz einfach für mich gewesen“, sagte Bürgermeister Jens Haase. Das Ergebnis, welches das Planungsbüro Hartwig Bormann und die Gemeindevertreter erarbeitet haben, kann sich sehen lassen. Die Anwohner wurden rechtzeitig in die Umsetzung einbezogen. „Bei Veränderungen und Anpassungen in der Bauphase gab es schnelle Lösungen, so dass kein großer Baustillstand entstand“, so Haase. Er sprach den Bauarbeitern und den Anwohnern ein großes Lob für den reibungslosen Bauverlauf aus. Auch Bauamtsmitarbeiter Peter Bölke zeigte sich zufrieden mit der Zusammenarbeit.

Mit EU-Mitteln gefördert

Die Baumaßnahme wurde mit 555.000 Euro veranschlagt, wovon 75 Prozent der Gesamtkosten durch EU-Mittel gefördert wurden“, so Bölke. Ein dickes Lob gab es auch für den WAZV Ziesar. „Wir konnten die Stichstraße zwischen Schulstraße und Bergstraße ohne große Probleme gleich mit erneuern“, so Haase. Das Oberflächenwasser kann jetzt durch eine gepflasterte Regenmulde sicher in die Abwasserschächte abfließen. Extra Parkbuchten vor den Grundstücken gibt es nicht. Nur vor der Kirche wurden Parkbuchten mit Rasengittersteine angelegt. Hier sollen die Besucher sicher ihre Fahrzeuge abstellen können. Die Schulstraße soll zu einer verkehrsberuhigten Spielstraßen-Zone ausgewiesen werden. Das Verfahren läuft noch.

Von Silvia Zimmermann