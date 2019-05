Wutzow

So hatten sich die Wutzower ihr Dorffest am 1. Mai nicht vorgestellt. Gegen 11.30 Uhr bemerkten die Teilnehme plötzlich Brandgeruch über der Ortslage. Kurze Zeit später wurde auf einem unbewohnten Grundstück ein brennender Schuppen festgestellt. „Es handelte sich um ein drei mal drei Meter großes Nebengelass. Weil benachbarte Gebäude in der Nähe stehen, wurden mehrere Feuerwehren alarmiert“, berichtete Amtswehrführer Andy Laube der MAZ.

Verdacht der Brandstiftung

Zum Einsatzort eilten unter anderem Hohenlobbese, Görzke und Ziesar. Die Löscharbeiten konnten nicht verhindern, dass der Schuppen vollständig zerstört wurde. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Am Donnerstag war die Kripo aus Brandenburg zu Ermittlungen über die Brandursache im Dorf.

Von Frank Bürstenbinder