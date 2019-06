Buckautal

Zwei Männer haben am Mittwoch um 2 Uhr nachts an der Raststätte Buckautal an der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin einen Polen überfallen. Das 49-jährige Opfer überstand den Angriff glücklicherweise unverletzt. Die beiden etwa 35 und 55 Jahre alten Täter griffen den Autofahrer an, als dieser sich gerade ausruhte und dabei seine Fahrertür offen stehen ließ. Einer der Angreifer drückte den Polen in den Autositz, der andere stahl ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche. Dann liefen beide Räuber weg. Das Opfer versuchte noch, sie zu verfolgen. Verlor sie aber in der Dunkelheit aus den Augen.

Die beiden Angreifer sollen polnisch und russisch gesprochen haben. Der Jüngere ist etwa 1,80, der älter 1,90 Meter groß. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden unter 0331/ 55080 oder polbb.eu/hinweis. Sie warnt davor, Autos offen stehen zu lassen auf Rastplätzen. Auch sollte sich niemand aus seinem Fahrzeug locken oder Wertsachen in den Autos zurücklassen.

Von MAZonline