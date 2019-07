Ziesar

Großeinsatz für Rettungskräfte aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt: An der Autobahnanschlussstelle Ziesar hat es in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Es folgte ein Großeinsatz von Rettungskräften aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Dabei wurden an der Landesgrenze insgesamt sechs Personen verletzt. Was ist passiert?

Die Unfallstelle bei Ziesar. Quelle: Julian Stähle

Gegen 1 Uhr wollte der Fahrer eines englischen Mini-Vans ( Kia mit Rechtslenkung) mit polnischen Insassen in Fahrtrichtung Berlin die Autobahn 2 verlassen und auf die Landesstraße zwischen Ziesar und Schopsdorf auffahren. Sein Ziel war der Autohof Schopsdorf. Beim Auffahren auf die Landesstraße übersah der Fahrer einen aus Richtung Schopsdorf kommenden Fiat-Kleintransporter. Die Polizei spricht von einem „Vorfahrtsfehler“.

Die Unfallstelle bei Ziesar. Quelle: Julian Stähle

Bei dem Zusammenstoß wurde der vollbesetzte Minivan in einen Graben geschleudert. Die sechs Insassen, darunter drei Kinder, wurden schwer verletzt. Eine schwerverletzte Frau wurde mit einem Spezial-Rettungshubschrauber aus Berlin in ein Krankenhaus geflogen. Um alle Verletzten zeitgleich versorgen zu können, wurden Rettungskräfte aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt an die Einsatzstelle gerufen. Der Fahrer des Kleintransporters blieb entgegen erster Meldungen unverletzt.

Die Unfallstelle bei Ziesar an der Landesgrenze. Quelle: Julian Stähle

Die Autobahnabfahrt und die Landesstraße mussten während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Absicherung der Unfallstelle waren Feuerwehren aus Ziesar und Bücknitz im Einsatz. „Wir haben den Unfallort ausgeleuchtet, ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt und die Batterie abgeklemmt“, berichtete Einsatzleiter und Amtsbrandmeister Andy Laube der MAZ. Außerdem halfen die Feuerwehrleute den Rettungsdiensten bei der Versorgung der Verletzten, bei denen es sich um polnische Staatsbürger handelt. Ebenfalls alarmierte Kräfte aus Görzke, Glienecke und Wenzlow brauchten nicht mehr eingreifen.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder