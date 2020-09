Ziesar

Vor 61 Jahren haben sich Regina und Waldemar Kasties das erste Mal geküsst. Ein Jahr später war Hochzeit – und zwar am 10. September 1960. Deshalb kann das Jubelpaar heute das Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Doch wie war das nun mit dem ersten Kuss? „Wir waren beide 1959 im Volksgut in Drewitz ( Sachsen-Anhalt) beschäftigt und mussten uns um die Hühner kümmern. Wir sollten das Federvieh einfangen. Dabei ist es passiert“, erinnerte sich Regina Kasties. „Ich habe die Gelegenheit genutzt und sie einfach in die Arme genommen und geküsst“, sagte Waldemar Kasties.

Drei Jahre gewartet

Auf diesen ersten Kuss hatte er schließlich drei Jahre warten müssen. Beide begegneten sich 1956 in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Berufsschule in Ziesar. Heute befindet sich in diesem Gebäude die Grundschule von Ziesar. „Regina ist mir schon immer aufgefallen, als wir uns in der Berufsschule begegneten“, berichtet Waldemar. Nach der Lehre kamen beide in das gleiche Volksgut. Regina kam mit ihrer Mutter 1940 als Kind von Breslau nach Ziesar. Waldemar dagegen wuchs in Drewitz auf.

Ohne weißes Brautkleid

Das Ja-Wort gaben sich beide im Standesamt in Ziesar. „Wir wurden im Rathaus von der Standesbeamtin Alsleben getraut“, sagte Regina. Ein weißes Brautkleid gab es damals nicht, die Hochzeitsfeier fand im kleinen Familienkreise zu Hause statt. Es wurden drei Kinder in der Ehe geboren. Ende der 1960-er Jahre zog die junge Familie in das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Paplitzer Chaussee. „Der Bahnbetrieb war eingestellt worden und die damalige LPG baute den ehemaligen Fahrkartenverkauf in eine Wohnung um“, erinnerte sich Waldemar Kasties. Das Ehepaar Kasties kaufte später das Haus und baute es sich nach und nach um. „Als die Kinder klein waren, konnte ich nicht voll arbeiten. In den Sommermonaten verkaufte ich Eintrittskarten im Ziesaraner Schwimmbad, “ sagt die 80-jährige Jubelbraut.

Regina und Waldemar Kasties mit ihrem Hochzeitsfoto vom 10. September 1960. Quelle: Silvia Zimmermann

Ihr gemeinsames Hobby war viele Jahrzehnte die Freiwillige Feuerwehr von Ziesar. „1970 wurde eine Frauengruppe aufgebaut und ich machte dort mit. Wir nahmen an vielen Wettkämpfen teil. Es war einfach eine schöne Zeit“, erinnerte sich die Jubelbraut. Waldemar war als Maschinist und später als Verantwortlicher für die Erbsensuppe tätig. Beruflich waren beide in der LPG Ziesar beschäftigt. Familie, Kinder, Beruf und Hobby, das konnten beide gut miteinander vereinbaren. „Wir besuchten viele Feste und haben gemeinsam viel getanzt“, erinnerten sich beide. Große Urlaubsreisen waren nie möglich.

Einmal nach Moskau

Eine berufliche Auszeichnungsreise führte das Paar nach Moskau. Im Ruhestand gibt es bei beiden keinen Stillstand. Das Jubelpaar spielt gemeinsam mit seinen fünf Enkeln und vier Urenkeln Karten- und Gesellschaftsspiele. Leidenschaftlich pflegen beide das Grundstück in der Paplitzer Chaussee. Waldemar fertigte für seinen Garten verschiedene Holzarbeiten an. Dazu gehört auch die große Windmühle. „Wir können auf viele schöne Jahre zurückblicken, kennen aber auch Zeiten der Angst und Sorge um den anderen Partner, “ so das Ehepaar. Seine diamantene Hochzeit feiert das Jubelpaar im Kreise der Familie.

