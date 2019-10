Wollin

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag in der Wolliner Hauptstraße mit ihrem Opel gegen einen Lastwagen gekracht. Der Brummi parkte am Straßenrand und die junge Frau prallte mit ihrem Wagen gegen den Anhänger. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Autofahrerin verletzte sich demnach bei dem Unfall so schwer, dass Sanitäter sie in ein Krankenhaus bringen mussten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde sie dort stationär aufgenommen. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich, hieß es.

Die Ursache für den Unfall ist womöglich die tief stehende Sonne. Diese habe die Autofahrerin vermutlich so stark geblendet, dass diese den Lastwagen mit Anhänger schlicht übersah, so der Polizeisprecher weiter.

Bei dem Unfall entstand nach Angaben aus der Direktion West ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Opel der jungen Frau sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen, so die Polizei.

Von hms