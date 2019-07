Buckau

Nun erstrahlen wieder die drei neuen Portalfenster über den Eingangstüren an der Buckauer Kirche. Letzte Woche bauten die Gesellen der Tischlerei Spatzier aus Werbig die restlichen zwei fehlenden Fenster ein. Möglich ist das geworden, weil der Dorfkirchenverein unter Thomas Gandow über viele Jahre Gelder sammelte. Bereits im März wurde das größere der drei Fenster eingebaut.

Andreas Klink mit einem der neuen Fenster. Quelle: Silvia Zimmermann

Jedes der drei Portalfenster über dem Eingang der Buckauer Kirche wurde aufgearbeitet. Altes und beschädigtes Holz wurde ausgebessert und mit Firnis gestrichen. Die Tischlergesellen Florian Zunke und Andreas Klink von der Tischlerei Spatzier bauten die neuen Glasscheiben ein. Die Fensterfalze mussten dazu etwas breiter gemacht werden.“ Die bleiverglasten Fenster sind etwas dicker wie normales Glas“, wusste Andreas Klink zu berichten.

Aus sieben Teilen

Ganz vorsichtig wurde das Glas eingesetzt, anschließend mit Stiften befestigt und mit Kitt verschlossen. Jedes Portalfenster besteht aus sieben Teilen. Die Fensterscheiben mit den Sternen wurden in einer Glaserei bei Havelberg per Handarbeit hergestellt. Katja Anders beschäftigte sich mit der Eingangstür. Sie schliff per Hand mit Schleifpapier die alte Farbe von der aus Eichenholz bestehenden Tür ab. Die Tür wurde im Anschluss mit Firnis behandelt. „Das ist der beste Schutz für das Holz“, berichtete die gelernte Malerin.

Katja Anders schleift die alte Eichentür ab. Quelle: Silvia Zimmermann

Als ein besonderes Dankeschön an die Sponsoren gab es bereits Ende Mai ein Dank- und Freudenkonzert. Der Dorfkirchenverein lädt am Sonnabend den 6. Juli um 17 Uhr zum 2. Dankkonzert in die Buckauer Kirche ein. „Dann können die Besucher die neuen Portalfenster und die neu gestrichenen Türen bestaunen. Musikalisch spielt Jumpin’ Pete & Berlin All-Stars Blues, Rock’nRoll, Country von Elvis bis Stones und Cash auf”, kündigte Thomas Gandow an.

Von Silvia Zimmermann