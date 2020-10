Strahler, Feuer, Lampions: Am Museumstag leuchtet Ziesar auf

Ziesar

Gelb, Blau, Rot: In einem neuen Licht können die Ziesarer die wichtigsten Gebäude ihrer Stadt am 24. Oktober sehen. Wenn sich die Dunkelheit über Burg, Kloster und den Breiten Weg legt, wird der Brandenburger Lichtkünstler Thomas Bartel einige der in den letzten 25 Jahren sanierten Objekte mit Scheinwerfern illuminieren. „Wir wollen auf diese Weise an das Jubiläum der Stadtsanierung erinnern, ohne die eine umfangreiche Wiederherstellung der historischen Bausubstanz an öffentlichen und privaten Gebäuden nicht denkbar gewesen wäre“, sagte Clemens Bergstedt, Leiter des Burgmuseums, der MAZ.

Zentrale Eröffnung

Zu den angestrahlten Bauwerken gehören neben der ehemaligen Bischofsresidenz, das Klostergelände mit der St. Crucis Kirche und das 1828 zu einem Rathaus umgebaute Bürgerhaus. Mit der Aktion verbinden die Veranstalter den kreisweiten Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“, für den in diesem Jahr Ziesar Gastgeber für die zentrale Eröffnungsveranstaltung ist. „Auch hinter dieser Entscheidung stecken Jubiläen. Unser Museum auf der Burg und das benachbarte Heimatmuseum auf dem ehemaligen Wirtschaftshof werden 15 Jahre alt“, berichtet Museumsleiter Bergstedt.

Anzeige

Museumsleiter Clemens Bergstedt freut sich auf den Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“. Quelle: Frank Bürstenbinder

Beide Museen in Ziesar gehören zu den insgesamt 55 mittelmärkischen Ausstellungen, die am 24. Oktober auf insgesamt acht Routen zwischen Pritzerbe und Treuenbrietzen erkundet werden können. „Wir freuen uns, dass Ziesar zum zweiten Mal den Aktionstag eröffnen darf. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, berichtet Silvia Zimmermann, die dem Kultur- und Heimatverein vorsteht. Dieser betreibt das Heimatmuseum am Fuße der Burg.

Zum Begleitprogramm unter Corona-Regeln gehört nach der Eröffnung um 13 Uhr, zu der Vize-Landrat Christian Stein erwartet wird, ein Familienprogramm mit Gaukelei, Musik und historischer Waffenschau. Außerdem gibt es eine Voraufführung des Theaterstücks „Falsch und wahr: Waldemar“. Zum Lampionumzug von der Burg zum Kloster und zurück sind um 18 Uhr Kinder und Erwachsene eingeladen. In der Stadtkirche erklingt Orgelmusik, gegen 20 Uhr soll eine Feuershow die Veranstaltung beschließen.

Von Frank Bürstenbinder