Grüningen

Verkehrsteilnehmer müssen vom 4. bis zum 18. Oktober mit erheblichen Behinderungen in Grüningen rechnen. Während dieser Zeit wird der Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmark die Asphaltdecke der durch den Ort führenden Kreisstraße erneuern.

Verbindung voll gesperrt

Deshalb wird die Kreisstraße (Grüninger Dorfstraße) ab Anschluss an die Landesstraße 93 bis zum Ortseingang Wenzlow voll gesperrt. Die Zufahrt zur neuen Bushaltestelle in Grüningen bleibt montags bis freitags nutzbar. Der überörtliche Verkehr wird während der Vollsperrung in beiden Richtungen weiträumig umgeleitet, für den Anliegerverkehr wird eine Umleitung über Boecke ausgewiesen.

Busse über Boecke

Die von der Sperrung betroffene Buslinie wird ebenfalls über Boecke umgeleitet, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Die Haltestelle Richtung Grüningen in Wenzlow wird zur regulären Haltestelle in Gegenrichtung verlegt. Der Anwohnerverkehr wird in Absprache mit der Baufirma gesichert, die Informationen erfolgen über Handzettel durch die Baufirma.

Von Frank Bürstenbinder