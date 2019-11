Mittelmark

Zu einem tragischen Ereignis ist es auf dem Rastplatz Buckautal-Nord an der Autobahn 2 nahe Ziesar gekommen. Dort lag ein Lkw-Fahrer möglicherweise zwei Tage lang tot in seiner Kabine. Gefunden haben ihn Mitarbeiter des Rastplatzes und Feuerwehrleute am Freitag um 12.30 Uhr. Das wurde am Sonntag bekannt.

D...