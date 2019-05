Ziesar

Schon von weitem hörte man am Vorabend des 1. Mai die Klänge des Blasorchesters Ziesar durch die Straßen ziehen. Es war die Einladung an die kleinen und großen Ziesaraner zum jährlichen Marsch durch die Straßen zum Festplatz, um dort das Maifeuer anzuzünden. Bevor es aber soweit war, wurde im Beisein vieler Schaulustiger der Maibaum vor dem Rathaus in Ziesar aufgestellt.

Zur Galerie Viele Besucher kamen zum Maifeuer in Ziesar. Auch die MAZ war bei der traditionsreichen Veranstaltung dabei – und hat die besten Bilder in einer Galerie zusammengefasst.

Eine 15 Meter lange Birke aus dem Gewerbegebiet schmückt nun das Rathaus und den Breiten Weg. Werner Gobel fällte den Baum und transportierte in mit dem Hänger in die Stadt. Feuerwehrchef Uwe Roßner lud alle Kinder ein, die Krone mit bunten Bändern zu schmücken. Es dauerte auch nicht lange und blaue, rote und gelbe Bänder flatterten im Wind.

Nun war es soweit, der Baum wurde mit Hilfe der Drehleiter angehoben. Langsam erhob sich die Birke wie von Geisterhand geführt. Das Ende des Stammes hielten die Feuerwehrmänner fest und schoben ihn langsam in die Vorrichtung und in die richtige Position. Holzkeile gaben den richtigen Halt.

Das Publikum verfolgte im sicheren Abstand die Prozedur. Nach wenigen Minuten war alles geschafft, der Baum stand sicher, Beifall ertönte und das Blasorchester spielte die Brandenburger Hymne „Märkische Heide“ auf. Anschließend marschierte die Menge im Sonnenschein, mit guter Stimmung im Gepäck und mit viel Musik durch den Klangkörper durch die Straßen von Ziesar bis hin zum Festplatz.

Die Jugendfeuerwehr von Ziesar trug brennende Fackeln, einige Kinder brachten Lampions mit. Am Festplatz angekommen, gab es für die Kinder noch einen lieben Gruß vom Sandmann und Pittiplatsch. „Wir machen das für unsere Kinder und die freuen sich immer riesig auf den kleinen Spaß“, sagte Roßner. Aus sicherer Höhe warfen die Publikumslieblinge den Schlafsand auf das Volk.

Natürlich gab es auch etwas Süßes. Aber ans Schlafen dachte danach keiner der Kinder. Sie genossen den schönen Abend mit ihren Familien und Freunden und tobten auf dem Festplatz umher. Die Kleinen waren es auch, die zuerst die Tanzfläche stürmten und nach fetziger Diskomusik ausgiebig tanzten. Die Erwachsenen folgten dann bei einsetzender Dunkelheit.

Der Feuerwehrverein Ziesar hatte die Veranstaltung gut vorbereitet. Der Musikverein Ziesar unterstützte dabei nach Kräften. Die bereitgestellten Sitzgelegenheiten waren schnell belegt. Bei Bier, Bratwurst und ein paar Schnäpsen verfolgten die Besucher das Abbrennen des Holzhaufens. „Wir waren vor dem Regen gar nicht sicher, ob wir das Maifeuer überhaupt anzünden können. Es herrschte die höchste Waldbrandwarnstufe 5“, hörten die Anwesenden auf dem Platz bei der Begrüßung.

Auch der aufgetürmte Holzabfall wurde nicht vollständig angezündet. Im Vorfeld wurde die Menge reduziert. Feuerwehrmann Michael Kühne zündete das Maifeuer fachmännisch an. Bei windstillem Wetter brannte der Haufen langsam nieder und spendete sogar mit dem Einsetzen der Nachtkälte noch genügend Wärme für die Besucher.

Der Ziesaraner Maibaum wurde nicht – wie es in den Jahren zuvor Brauch war – abgesägt und entführt. Er steht sicher vor dem Rathaus, das Birkengrün leuchtet von weitem.

Von Silvia Zimmermann