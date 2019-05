Wollin

Ein Physik-Expriment in der Wolliner Grundschule schlägt fehl, Feuer breitet sich in den Räumen aus. Lehrerin Sophie Schönfeld-Köppen ist bewusstlos und zwölf weitere Schüler verletzt. Der Sechstklässler Mark Kabelitz rennt panisch aus dem Unterrichtsraum und bricht sich bei der Flucht das Bein, andere Schüler sind geschockt, sitzen im Treppenhaus, haben Platzwunden am Kopf und warten auf ihre Retter. Die Schule in Wollin hat rund 80 Schüler, fünf Lehrkräfte versuchen, möglichst viele Grundschüler zu evakuieren

Zur Galerie Bei einer Rettungsübung der Amtsfeuerwehr Ziesar wurde der Ernstfall simuliert. Hierfür rückten 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit neun Fahrzeugen an.

Übung der Amtsfeuerwehr Ziesar

35 Feuerwehrleute verschiedener Ortswehren rücken mit neun Fahrzeugen an, um die Grundschüler zu retten. Das Szenario ist eine Übung der Amtsfeuerwehr Ziesar. Amtsbrandmeister Andy Laube will „so realistisch wie möglich“ testen, wie viele Einsatzkräfte der 13 Ortswehren in den Vormittagsstunden zur Verfügung stehen. Um 09.35 Uhr löst er den Alarm aus, informiert alle Ortswehren und eine Sanitätseinheit der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) aus Werder. Zehn Helfer rücken aus der Blütenstadt an, weil zunächst der Landkreis-Potsdam-Mittelmark für diesen Bereich zuständig ist.

Hilfe aus Brandenburg an der Havel erwünscht

„Doch in Brandenburg an der Havel steht die selbe Komponente beim Deutschen Roten Kreuz. Mein Ziel wäre es, diese Helfer für den Ernstfall zu mobilisieren, weil diese schneller vor Ort wären", sagt Andy Laube der MAZ. Der 43-Jährige hofft, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel intensiviert wird. „Es wäre schön und wichtig, wenn die anderen Einheiten auch mit Hand anlegen könnten und dürften“, sagt Laube. Er kann sich vorstellen, Sanitäter aus der Stadt Brandenburg an der Havel für den westlichen Kreis Potsdam-Mittelmarks bei Großschadensfällen miteinzubinden.

„Bei solchen Massenunfällen sollten diese idealerweise gleich mitalarmiert werden, das gilt für das Amt Beetzsee und Wusterwitz sowie für Ziesar, weil sie einfach 30 Minuten eher da sind und im Ernstfall bei Schwerverletzten jede Minute zählt“, sagt Laube. Das sieht auch Feuerwehrmann Daniel Krüger aus Köpernitz so.

Übung sorgt für Erleichterung

Er betrachtet die Verletzungen der Grundschüler und beruhigt die Kinder. „Sie sollen wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben, wenn es ihnen schlecht geht“, sagt der 43-Jährige. Er wusste zunächst nicht, dass es sich bei dem Alarm um eine Übung handelt, bis er die geschminkten Verletzungen der Grundschüler sah. „Ich bin erleichtert, dass es sich nicht um einen Ernstfall handelt. Man hilft ja gerne, aber in der Realität ist so ein Unglück für jeden ein kleiner Alptraum“, sagt Krüger.

Amtsbrandmeister Andy Laube wünscht sich mehr Wertschätzung für ehrenamtliche Helfer aus allen Hilfsorganisationen. Er hofft, dass der Konflikt zwischen der Stadtverwaltung und den mehr als 50 ehrenamtlichen Einsatzkräften des beim DRK-angegliederten Katastrophenschutzes schnell beigelegt werden kann. Mit dem Verlauf der Einsatzübung ist Laube zufrieden. Er lobt, dass die Geheimhaltung „so gut funktioniert hat“ und auch am Vormittag 35 Zieseraner Einsatzkräfte bei der Übung mitwirkten.

Von André Großmann