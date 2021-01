Gräben

Auch im Vorfläming herrschten am Montag winterliche Fahrbahnverhältnisse. Zwischen Gräben und Görzke kam in den Mittagsstunden ein VW T5 von der Landesstraße 94 ab. Der Transporter landet im Waldrand unterhalb der Straße. Zum Glück prallte das Auto nicht gegen einen der vielen Bäume. So blieb der Fahrer unverletzt. Die Polizei sicherte den Unfallort ab, bis ein Bergungsdienst vor Ort war, um den VW wieder auf die Fahrbahn zu ziehen.

Von Frank Bürstenbinder