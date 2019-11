16 Züchter zeigen 220 Tiere in Ziesar

Ziesar

Bei der offenen Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtverein Ziesar (RGV) haben 16 Züchter am Wochenende in Ziesar insgesamt 220 Hühner, Tauben und Wassergeflügel den Zuchtrichtern zur Bewertung vorgestellt. Die drei Preisrichter, Wolfgang Meyer aus Wolmirstedt, Uwe Heese aus Glindow und Georg Wieprecht aus Rathenow vergaben zwölfmal die Bewertung hervorragend. Die Zuchtfreunde des Vereins und Gastaussteller zeigten sich darüber sehr erfreut.

Viele Preise und höchstes Richterlob haben die Aussteller am Wochenende in Ziesar für ihre Tiere erhalten. Dabei war es auch ein durchwachsenes Zuchtjahr, wie ein Aussteller verriet.

Zuchtfreund Manfred Grothe aus Genthin bekam für seine Schautaube rotfahl ein Vorzüglich und den Landesverbandsehrenpreis verliehen. Hartmut Sasse erhielt für seine Taube Orientalischer Roller weiß den Landesverbandsehrenpreis und im Farbschlag blau den Kreisverbandehrenpreis.

Bunte Vielfalt an Geflügel

„Das ist eine schöne Schau“, lobte Hartmut Schulze aus Fienerode die ausgestellten Tiere. Er selbst züchtet Brieftauben und kommt regelmäßig nach Ziesar, um sich die Zuchtergebnisse des Jahres anzusehen.

Eine bunte Vielfalt an Geflügel konnte bestaunt werden. Beim gezeigten Wassergeflügel schnatterten aufgeregt Toulouser Gänse, Sachsenenten in verschiedenen Farbschlägen und Zwerg- Enten. Vereinsmitglied Hartmut Sasse wurde mit seinen Zwerg-Enten braun beim Wassergeflügel Vereinsmeister der RGV Ziesar.

„Durchwachsenes Zuchtjahr“

Bei den Großen Hühnern konnte Reiner Heinz aus Köpernitz für die Hühnerrasse Italiener rebhuhnfarbig punkten und wurde hier Vereinsmeister. Lothar Friedrich aus Boecke wurde mit seinen Zwerg-Lachshühnern Vereinsmeister. Bei den Tauben konnte sich Vereinsvorsitzender Rudi Luther mit seinen Lockentauben weiß über diesen Titel freuen.

Die Vereinsschau wurde von Hartmut Sasse organisiert. Zahlreiche Geflügelzüchter aus anderen Vereinen besuchten die Ausstellung und tauschten sich über die Aufzucht ihrer Tiere aus. Reiner Heinz beurteilte das Zuchtjahr als durchwachsen. „Die Eier waren oft nicht betreten, so dass beim ausbrüten der Jungtiere im Frühjahr nicht immer genügend Nachwuchs zur Zucht bereitstand, “ so der Züchter.

Klagen über Füchse

Hartmut Sasse aus Wusterwitz und andere Zuchtfreunde hatten mit anderen Feinden zu kämpfen. „Füchse sind eine regelrechte Plage, die holen sich die Hühner und Enten und fügen uns dadurch einen hohen züchterischen und finanziellen Schaden zu“, so Sasse. Die Füchse seien schlau und fänden immer einen Zugang zu den gesicherten Gehegen und Ställen.

Die Besucher konnten sich wieder viele Rassen und Farbschläge anschauen. So etwa die imposanten Brahma Hühner in schwarz-weiß, Orpington in gelb oder Wyandotten im Farbschlag Blau.

Lockentauben und Mohrenköpfe

Bei den 112 Tauben fanden die Besucher schnell ihre Favoriten. Die Lockentauben bezaubern mit ihren weißen Federpracht, die Mohrenköpfe durch ihre schwarze Farbgebung am Kopf. Eine Neuzüchtung der Hühnerrasse Araucana in den Farben blau-gesperbert und kennfarbig stellte der Züchter Matthias Wolter aus Genthin vor. „Die Zucht solch einer neuen Rasse ist sehr aufwendig. Es müssen 12 Tiere auf einer Bundeschau vorgestellt werden. Erst wenn die Zuchtrichter diese Tiere bewertet und anerkannt haben, kann man von Erfolg reden“, berichtete Sasse.

Der RGV Ziesar besteht seit 84 Jahren und hat derzeit 17 Mitglieder. Das Hähnekrähen beim jährlichen Burgfest im Juni und die Beteiligung an Zuchtschauen anderer Vereine gehören mit zur Vereinsarbeit.

Von Silvia Zimmermann