Waldbesitzer aus Bayern erkunden den Fläming

Ziesar

Mit einem Konzert überraschte das Blasorchester Ziesar die Mitglieder der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen. Die rund 50 Mitglieder aus Südbayern befanden sich auf ihrer jährlichen Herbstlehrfahrt, und ihr Reiseziel führte sie nach Potsdam-Mittelmark. Im Fläming informierten sie sich über die Arbeit der Waldbesitzer und Förster.

Vier Tage in der Region

„Das war eine sehr schöne Überraschung für uns alle“, freute sich Michael Lechner, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung über die musikalische Begrüßung. Die Gruppe fand sich zu einem Erfahrungsaustauch im Schopsdorfer Landgasthof ein. Vier Tage verweilten die Gäste aus Bayern in unserer Region und informierten sich über die Waldbestände im Fläming. Bei einer Fahrt mit dem Kremser durch die Waldgemarkung von Werbig brachte Revierförster Lutz Dikall den Besuchern die Waldstrukturen im Fläming näher.

Das Blasorchester Ziesar spielt vor den Gästen aus Bayern auf. Quelle: Silvia Zimmermann

„Die Schaufahrt hat uns sehr gut gefallen. Erfahrungen mit dem Waldumbau in Brandenburg können auch für uns nützlich sein“, so Lechner. Die Waldbesitzervereinigung Holzkirchen besteht seit 70 Jahren und bewirtschaftet 35 000 Hektar mit Mischwald. Dort wachsen vorrangig in den Bergwäldern Fichten, Tannen und Buchen. „Wir haben einen sehr guten Boden und verzeichnen höhere Niederschläge. Andererseits finden wir es erstaunlich, wie gut die Kiefern im Fläming wachsen“, sagte Lechner.

Herzlich aufgenommen

Die Waldbesitzer waren das erste Mal im Fläming und wurden überall herzlich aufgenommen. Der Fläming sein eine interessante Region, waren sich die Besucher einig. Die Gäste aus Bayern lernten die Region auch kulinarisch kennen. Die Chefin des Schopsdorfer Landgasthofes, Monika Richards, fertigte mit ihren Mitarbeitern ein Buffet mit gebackenen Schweineschinken und allerlei Herbstgemüse aus der Region an.

Ottfried Gaul (l.) und Peter Melf sind seit 1992 befreundet. Quelle: Silvia Zimmermann

Musikalisch gestaltete das Blasorchester Ziesar den Erfahrungsaustausch. Der Klangkörper spielte verschiedene Märsche, Blasmusik und ein Medley mit internationalen Hits auf. „Alte Kameraden“ und „Märkische Heide“ gehörten auch dazu. Vereinsvorsitzender Manfred Geserick informierte die Gäste über die Arbeit des Vereins und des Blasorchesters.

Ausflug nach Potsdam

Am letzten Tag ihres Aufenthaltes unternahm die Waldbesitzervereinigung einen Ausflug in die Landeshauptstadt Potsdam. „Das war ein toller Besuch bei euch“, lobte Landwirt und Almbauer Kaspar Eberwein die Gastgeber aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Den Kontakt nach Potsdam-Mittelmark stellte der Bayer Peter Melf her. Melf ist ein guter Bekannter und Freund des Blasorchesters Ziesar und von Ottfried Gaul, dem ehemaligen Berufschullehrer der Forstschule Magdeburgerforth. Alle Beteiligten pflegen seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. „Wir haben uns 1992 auf einer Schulung der Fortwirte kennengelernt und halten bis heute Kontakt zu einander“, sagte Ottfried Gaul.

Von Silvia Zimmermann