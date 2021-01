Das Feuerwehrleben in Ziesar läuft coronabedingt auf Sparflamme. Doch beim Einsatzgeschehen sind die Kameraden auf zusätzliche Transportaufgaben vorbereitet, um Rettungsdienste zu entlasten.

Keine Ausbildung, aber Schutzanzüge im Auto – Was Corona für die Feuerwehr Ziesar bedeutet

