Wasser bis zur Autobahn: Biber staut den Litzenbach zur Seenplatte

Harmlos schlängelt sich der Litzenbach der Buckau entgegen. Doch westlich von Steinberg, wo der Flämingfließ die sechsstreifige Autobahn unterqueren muss, ist plötzlich Schluss. Auf seinem Weg nach Norden staut sich das Wasser vor dem Straßenbauwerk zur neuen Steinberger Seenplatte. Der abgesoffene Acker der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar ist für jeden Autofahrer zu sehen, der in Richtung Berlin unterwegs ist. Was ist da los?

Ganzjährig geschützt Der fast sieben Kilometer lange Litzenbach ist als Bestandteil des als besonders wertvoll angesehenen FFH-Gebietes mit dem Namen Buckau und Nebenfließe ausgewiesen. Wie der Wolf steht der Biber unter strengem Schutz. Damm-Rückbauten sind Ausnahmen, wenn zum Beispiel Bauwerke zu durchfeuchten drohen. Landwirte müssen vernässte Flächen hinnehmen. Der einst vom Aussterben bedrohte Elbe-Biber hat sich in Brandenburg explosionsartig vermehrt. Zum Beispiel hat seine Bautätigkeit am Faulen See (Gränert) über Jahre Gerichte beschäftigt.

Wieder einmal ist es der Biber, der unermüdlich mit seinen Dammbauten den Abfluss des Bachlaufs blockiert. Die Folgen sind vernässte Landwirtschaftsflächen, im Wasser stehende Bäume sterben ab. Außerdem ist die biologische Durchgängigkeit des nach der Wende renaturierten Litzenbachs nicht mehr gegeben. In seinem Wasser soll es die letzten Edelkrebse geben. Auch als Laichgewässer für Forellen fällt der Bach aus.

Landwirtschaftsmaschinen müssen um die durchnässte Fläche einen großen Bogen fahren. Quelle: Frank Bürstenbinder

In Gummistiefel und Wathosen wollen sich an diesem Montag Artenschützer Christian Kurjo von der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung und Ronald Hoffmann vom Wasser- und Bodenverband Plane-Buckau ein Bild vom Zentrum des Staugeschehens machen. Die Männer wissen nicht, was sie unterhalb der Autobahn erwartet. Nur ein Damm? Vielleicht eine ganze Biberburg? „Nach dem Lokaltermin werden wir uns über zulässige Maßnahmen verständigen, die den Durchfluss wieder herstellen“, sagte Artenschützer Kurjo der MAZ.

Flächendeckend ausgebreitet

Problem: Wie der Wolf gehört auch der Biber zu den besonders geschützten Tierarten. Nach seiner fast völligen Ausrottung haben sich die Nagetiere von der Elbe kommend, flächendeckend in Potsdam-Mittelmark ausgebreitet. „Wir haben jede Menge Baustellen. Zwischen Plane und Buckau schätzen wir den Bestand inzwischen auf rund 50 Biber“, sagte Verbandsgeschäftsführer Hoffmann der MAZ. Eingriffe in die Welt der Biber sind nur nach Genehmigung der Naturschutzbehörden und nach Zustimmung durch den Naturschutzbeirat im Landkreis möglich.

Auch an diesem angestauten Flämingfließ, der zwischen Köpernitz und Buckau die B 107 unterquert, arbeitet der Biber unermüdlich. Quelle: Frank Bürstenbinder

Hoffmanns Leute mussten schon einmal am Litzenbach Dämme abtragen, weil das Wasser an der Landesstraße 93 unweit der einstigen Molkerei Steinberg-Glienecke den Straßenkörper durchfeuchtete. Dem Rückbau ging ein langer Wettlauf zwischen Bagger und Biber voraus. Denn die fleißigen Nagetiere lassen sich nicht so leicht vergrämen und bauen ihre abgetragenen Dämme einfach wieder auf.

Vom eigentlichen Bachlauf ist unterhalb der B 107 nichts mehr zu erkennen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Starke Nerven hat auch jener Biber, der sich unterhalb der Bundesstraße 107 zwischen Köpernitz und Buckau nicht von seiner Arbeit abbringen lässt. Dort hat das Tier zum wiederholten Male ein eindrucksvolles Bauwerk aus Baum- und Pflanzenmaterial konstruiert, der einen ganzen Bachlauf aufhält. Der Bach plätschert jetzt als Wasserfall aus einem Meter Höher zum Durchlass des einstigen Bahndamms, der seit einigen Jahren einen Radwanderweg trägt. Weil sich das Wasser auch zwischen Bahndamm und Straßenkörper ansammelt, soll auch diese Stelle am Montag einer Kontrolle unterzogen werden. Ähnliche Aktivitäten gibt es auch am Verlorenwasserbach bei Gräben.

Zwischen Köpernitz und Buckau steht das Wasser schon zwischen dem ehemaligen Bahndamm und der B 107. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass an der Autobahn 2 neuerdings der Biber zuhause ist, hat sich auch beim Landesbetrieb Straßenwesen, der für die Unterhaltung der Trasse zuständig ist, herumgesprochen. In dem Abschnitt über dem Durchlass finden gerade Arbeiten zur Erneuerung der Signalkabel für die Notrufsäulen statt. Bei dieser Gelegenheit fand auch die bis an die Autobahn heranreichende Überschwemmung Beachtung. Doch Unternehmenssprecher Steffen Streu gibt zunächst Entwarnung: „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die Autobahn durch die Aktivitäten des Bibers gefährdet ist.“

Von Frank Bürstenbinder