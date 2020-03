Wegen Corona: 600-Jahr-Feier in Köpernitz abgesagt

Mittelmark

Es hätte so schön werden sollen. Am 2. Mai wollten die Köpernitzer eigentlich die 600-Jahr-Feier ihres Dorfes begehen. Die Vorbereitungen liefen längst auf Hochtouren, ein Festumzug wurde vorbereitet. Doch jetzt kam die Absage. „Wegen der aktuellen Lage haben wir uns entschieden, die Jubiläumsfeierlichkeiten auf den 1. Mai 2021 zu verschieben“, teilte Ortsvorsteherin Simone Bab mit. Auch das traditionelle Anradeln im Amt Ziesar, das am 19. April in Köpernitz enden sollte, ist abgesagt.

Reckahns Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig hat die Schließung beider Museen in Reckahn mitgeteilt. Quelle: MAZ

Wegen der Corona-Krise folgen auch die Museen rund um die Stadt Brandenburg den Anordnungen zur Schließung ihrer Häuser. In Reckahn hat Museumsleiterin Silke Siebrecht-Grabig gegenüber der MAZ die sofortige Einstellung des Museumsbetriebes im Schulmuseum und im Rochow-Museum angekündigt. Das gilt auch für das Museumscafé am Wochenende. Ebenfalls wurden alle Veranstaltungen, Tagungen und Feierlichkeiten in den Räumlichkeiten abgesagt. Die Schließungen gelten voraussichtlich bis zum 20. April 2020. Das Büro (033835/6 06 72) ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr besetzt. Auch das Burgmuseum und das Heimatmuseum in Ziesar sind geschlossen.

Auf der Burg Ziesar sind das Burgmuseum und das Heimatmuseum wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Katholische Gemeinde kann die Burgkapelle nicht nutzen. Alle Gottesdienste sind abgesagt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Corona-Krise nimmt das kirchliche Leben im Altkreis nicht aus. Sämtliche Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen in den Kirchen sind abgesagt. Das gilt auch für den katholischen Pfarrbereich Genthin-Kirchmöser-Ziesar. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hat bis zum 30. April 2020 alle Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Wortgottesfeiern und Andachten) untersagt – und zwar ohne Ausnahme. Damit entfallen auch die für Ostern angesetzten Gottesdienste. Die Evangelische Superintendentur in Burg, die auch für die Kirchengemeinden in den Ämtern Ziesar und Wusterwitz zuständig ist, hat zunächst bis zum 3. April alle Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt.

Kalender sind leer

Auch in den Veranstaltungskalendern der dörflichen Vereine herrscht Ebbe. So hat die Interessengemeinschaft Optische Telegrafie das für den 21. März angekündigte „Frühlingserwachen auf dem Telegrafenberg“ in Schenkenberg abgesagt. Im Amt Beetzsee hat das mobile Familienzentrum seine Arbeit eingestellt.

Von Frank Bürstenbinder