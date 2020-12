Weihnachten in Ziesar gerettet: Tanne auf dem Breiten Weg steht

Ziesar

Je später die Vorweihnachtszeit, um so schöner die Bäume. Viele Ziesarer hatten schon gar nicht mehr mit dem traditionellen Schmuck vor dem Rathaus gerechnet. Doch am Freitag war es so weit. Stadtverordneter Bernd Gobel ergriff die Initiative und rettete wenigstens noch zum 2. Adventswochenende die Feststimmung auf dem Breiten Weg. Dort leuchten zwar bis hinunter zum Bahnhof die Weihnachtssterne an den Straßenlampen, doch irgendetwas fehlte, waren sich die Bürger einig.

Der frisch geschlagene Baum wird abtransportiert. Quelle: privat

Gobel sponserte einen Tanne von seinem Privatgrundstück und organisierte den nicht ganz einfachen Transport zum Standort. „In Abstimmung mit dem Amt Ziesar halfen die Stadtarbeiter bei der Aufstellung. Eine Dankeschön gilt auch der Fiener Agrargenossenschaft für die Bereitstellung des Teleskopladers“, sagte Gobel der MAZ. Die Installation der Lichterkette übernehmen die Mitarbeiter der Firma Elektro Charwat. Noch am Freitagabend oder am Sonnabend soll Ziesars Tanne leuchten. Weihnachten ist gerettet.

