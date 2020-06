Seine Werke sind in die Jahre gekommen. Deshalb lässt die Stadt Ziesar das Erbe ihres berühmten Sohns Otto Altenkirch Bild für Bild restaurieren. Das Ergebnis ist verblüffend.

In seiner Dresdner Restaurierungswerkstatt nimmt Frank Petrasch ein weiteres Gemälde aus dem Besitz der Stadt Ziesar in Empfang. Das 1916 gemalte Bild einer Winterlandschaft von Otto Altenkirch ist stark verschmutzt. Nach seiner Rückkehr wird das Werk in der Altenkirch-Galerie auf der Burg Ziesar zu sehen sein. Quelle: Frank Bürstenbinder