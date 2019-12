Wie es Rottstocker Forellen und Koteletts aus Görzke ins Berliner Hilton schaffen

Amt Ziesar

Der eine schlachtet Schweine, der andere züchtet Forellen. Geht das zusammen? Und ob. Fleischermeister Christopher Zimmermann und Teichwirt Matthias Engels machen gemeinsame Sache, wenn es um die Gewinnung neuer Kunden im gehobenen Segment geht. Seit kurzem vereinen sie sogar ihre Liefertouren. Warum mit zwei Transportern zu den Fans regionaler Produkte dieseln, wenn es auch ein Kühlauto tut?

Küchenchefin ist begeistert

Ein Wiedersehen der Spezialitäten aus Görzke und Rottstock gibt es bei Tisch – wie zum Beispiel im Potsdamer Dorint Hotel. Für das hauseigene Restaurant „Le Bistro“ setzt Küchenchefin Sandra Ruffert „Schweinekoteletts von der Fleischerei Zimmermann“ mit Sellerie-Kartoffelstampf, Zwiebelmarmelade und Rosenkohl (24 Euro) auf die Speisekarte.

Die in der Teichanlage von Matthias und Susanne Engels gezüchteten Störe kommen auch im Berliner Hilton am Gendarmenmarkt auf den Tisch. Quelle: privat

Fische aus Rottstock werden unter anderem zur täglichen Vorspeise „Dreierlei aus 25 Teiche“ (13,50 Euro) mit Forelle nach Matjes Art, gebeizte Lachsforelle und geräuchertem Stör. Angerichtet mit Rote Bete, Avocado und Kaviar. Die Küchenchefin lässt auf die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lieferanten nichts kommen. „Das funktioniert super. Auch unsere Gäste schätzen die kurzen Wege, den Geschmack und die Regionalität“, sagte Ruffert der MAZ.

Jeden Donnerstag auf Tour

Jeden Donnerstag steuert der Teichwirt mit Frisch- und Räucherfisch seine Kundschaft in Berlin und Potsdam an. Sterne-Restaurants und In-Lokale sind dabei, deren Gunst sich die Betreiber der vom Gesundbrunnenbach gespeisten Fischfarm 25 Teiche hart erarbeiten mussten. „Jetzt haben wir einen Fuß in der Berliner Edel-Gastronomie. Das schafft man nur mit exzellenten Produkten und überzeugender Perönlichkeit“, sind Susanne und Matthias Engels überzeugt.

Kooperation als Türöffner

Ihre Vision ist ein Netzwerk aus Erzeugern regionaler Spitzenprodukte, die den Markt vor der Haustür bedienen. Und der präsentiert sich auf dem Silbertablett – in Berlin. Wer guten Stör aus Rottstock mit Kürbisrisotto und geräuchertem Ricotta (26 Euro) zu schätzen weiß, wie die Köche im Hilton am Gendarmenmarkt, gibt dem gegrillten Schweinekotelett mit Erbsen, Möhren und Kartoffelkrapfen (28 Euro) vom Nachbarn eine Chance – und umgekehrt. „Wir verstehen unsere Kooperation als Türöffner. Unsere guten Kontakte zu den Abnehmern können für andere den Einstieg in eine neue Absatzschiene sein. Wir sind da offen für weitere Produzenten hochwertiger Lebensmittel“, sagte Susanne Engels der MAZ.

Der Görzker Fleischermeister Christopher Zimmermann (l.) bereitet den nächsten Transport nach Berlin vor. Hauptsächlich geht Schweinefleisch in die Spitzengastronomie. Im Hintergrund Mitarbeiter Matthias Riedel. Quelle: Rüdiger Böhme

Etwa 30 bis 40 Kilo Fleisch aus Görzke gehen mit dem Rottstocker Kühltransporter jede Woche auf die Reise zu den Spitzenköchen der Hauptstadtregion. Weil es für Fleisch und Fisch die gleichen Adressen sind, reicht ein Fahrzeug auf der Straße. „ Das schont die Umwelt und spart Spritkosten“, meint Christopher Zimmermann, der im Herbst mit dem Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde. In dem Görzker Familienbetrieb mit seinen zahlreichen Filialen und einem Partyservice werden jede Woche 50 bis 60 Schweine geschlachtet. Da macht der Absatz in der Sterne-Gastronomie nur einen winzigen Bruchteil der Produktion aus.

Kurze Transportwege

„Es ist ein kleiner Anfang. Aber es ist immer gut, wenn man breit aufgestellt ist“, meint Zimmermann, der die letzte Fleischerei in Potsdam-Mittelmark betreibt, die noch Schweine schlachtet. Die Tiere bezieht der Fleischermeister ausschließlich von Landwirten aus der Region, vor allem von der Fläming-Farm Grubo bei Wiesenburg. Aufzucht, Mast, Schlachtung und Vertrieb – alles ohne lange Transporte. Auch das ist für Küchenchefs ein Argument, um Fisch und Fleisch aus dem Fläming eine Chance zu geben. Bleibt die Nachfrage erfolgreich, sollen aus einem Transport in der Woche bald zwei Liefertage werden.

Von Frank Bürstenbinder