Wollin

Ein Spaziergänger stellte am Montagabend im Waldgebiet bei Wollin illegal entsorgte Wellasbestplatten fest. Der Fundort, an denen dreizehn mit Wellasbestplatten gefüllte Big Packs, gefunden wurden befindet sich südwestlich der Ortslage Wollin unweit einer Kiesgrube. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Unbekannte Täter haben wohl innerhalb der vergangenen Woche den Sondermüll dort abgelagert beziehungsweise illegal entsorgt. Kriminalisten des Landeskriminalamtes sicherten Spuren und ermitteln nun zu einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung.

Waldbesitzer Andreas Adel hinter dem in seinem Wald bei Vehlen abgeladenen Asbestsäcken. Quelle: Frank Bürstenbinder

Damit rückt diese Ecke von Potsdam-Mittelmark wegen solch einer Straftat ein weiteres Mal in das Blickfeld. Anfang Mai 2019 waren bei Wollin zahlreiche Big Packs aufgetaucht. Kurz darauf fand man weitere, schließlich sogar im südlichen Havelland.

Von MAZ