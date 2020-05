Ziesar

Bereits zum zweiten Male innerhalb einer Woche wurde in das Vereinsheim des SV Ziesar 31 e. V. an der Schopsdorfer Chaussee eingebrochen. Die Täter hatten es beim neuerlichen Anfall auf einen Bierkühler und gelagerte Getränke abgesehen.

Sehr großer Sachschaden

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, da durch den gewaltsamen Aufbruch auch erheblicher Schaden am Objekt entstand, welcher nun umfangreicher Reparatur bedarf. Nach erfolgter Spurensicherung wurde das Objekt an einen Verantwortlichen übergeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von André Wirsing