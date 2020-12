Wolf reißt Schafbock mitten in Wollin

Wollin

Was immer es war, es hat in der Nacht zum Freitag zwei Drahtgeflechtzäune überwunden, einen Schafbock angegriffen und eine Zibbe schwer verletzt. Beide Tiere überlebten den Angriff nicht. Der erst eineinhalb Jahre alte Bock war vermutlich sofort tot, als ihm auf der Weide der Unterleib aufgerissen wurde. Das weibliche Schaf fand Heiko Feuerherdt noch lebend, aber mit heraushängenden Därmen im Unterstand. „Ich habe es dann von seinen Qualen erlöst“, berichtet der Wolliner, der seit 15 Jahren Kamerun-Schafe hält.

Dicht an den Häusern

„Dass es meine Tiere so dicht an den Häusern erwischt, hätte ich nie gedacht. Die kleine Herde kommt jetzt vom Grünland in meinen Hofgarten. Denn der Wolf wird wiederkommen“, ist Feuerherdt überzeugt. Eine gutachterliche Bestätigung für die Annahme eines Wolfsangriffs liegt zwar noch nicht vor, doch es wäre nicht der erste Wolliner Fall in den vergangenen Wochen. Erst Ende September hatte ein Wolf die Schafherde von Reinhard Werk überfallen. Dabei verendeten ein Muttertier und ein Lamm. Ein zweites Lamm verschwand für immer.

Die kleine Herde Kameruner hat ihren Schafbock verloren. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch bei Heiko Feuerherdt waren zunächst Lämmer verschwunden. Andere lagen ohne Verletzungen tot auf der Koppel. Sie starben vermutlich den Paniktod nach einer Hatz. Was den Tierhalter besonders traurig macht: „Der getötete Schafbock brachte es in seiner ersten Decksaison auf sieben Lämmer. Er hat auf seine Herde immer gut aufgepasst. Doch gegen ein großes Raubtier ist er auch mit seinen Hörnern machtlos“, so Feuerherdt. An eine Entschädigung für seine Tierverluste glaubt er nicht. Dafür sind die Zäune vermutlich nicht wolfssicher genug.

Immer mehr Wolfssichtungen

Die nächsten Häuser sind einen Steinwurf entfernt. Viele Nachbarn haben Hunde. Und über die nahe Poststraße rollt der Umleitungsverkehr zur Autobahn. Doch weder Beunruhigungen noch die menschliche Nähe haben eine vergrämende Wirkung. Selbst die blinkende Weihnachtsbeleuchtung am Zaun reichte nicht als Abschreckung. Dafür häufen sich auch am helllichten Tage Wolfssichtungen. Fast heil davon gekommen ist Feuerherdts Zwergpony Wally bei der nächtlichen Attacke. Über ihrem Maul blieb eine Platzwunde zurück.

Von Frank Bürstenbinder