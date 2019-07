Wollin

Autofahrer, die von Wollin nach Grüningen wollen, müssen sich in den nächsten zwei Wochen mehr Zeit nehmen. Die Landesstraße 94 wird wegen Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahndecke im Bereich der Autobahnanschlussstelle Wollin vom 29. Juli bis zum 9. August voll gesperrt. Der Autohof Wollin wird in diesem Zeitraum nur über die L 94 aus Richtung Wollin erreichbar sein. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt.

Umleitung ausgeschildert

Der Verkehr zwischen Wollin und Grüningen wird in dieser Zeit über die L 94 bis Görzke, die B 107 bis Ziesar und die L 93 bis Grüningen beziehungsweise in umgekehrter Richtung geführt. Während der Straßenbauarbeiten ist auch die Anschlussstelle Wollin an beiden Richtungsfahrbahnen der Autobahn gesperrt. Die Umleitung erfolgt jeweils über die anliegenden Anschlussstellen Brandenburg und Ziesar.

Von Frank Bürstenbinder