Wollin

Planenschlitzer haben am Mittwoch gegen 1 Uhr von einem Lastwagen auf einem Parkplatz nahe der Autobahn 2 bei Wollin sechs Paletten Ersatzteile für Föhne gestohlen. Der Lastwagen war im Gewerbegebiet geparkt. Die Polizei rückte daraufhin an und sicherte an dem Sattelschlepper Spuren der Täter.

Nun laufen Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls. In den vergangenen Wochen haben wieder vermehrt Planenschlitzer auf den Rastplätzen an den Autobahnen in der Region ihr Unwesen getrieben.

Von MAZ