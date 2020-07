Youtube und kleine Konzerte: Was ein Kantor in Corona-Zeiten macht

Ziesar

Gemeindefeste sind abgesagt, Chorproben fallen aus, Gottesdienste laufen auf Sparflamme. Was macht ein Kantor in Corona-Zeiten? „Eine ganze Menge. Und vieles davon anders“, berichtet Thorsten Fabrizi. Der in Möckern lebende Kirchenmusiker ist verantwortlich für die Ausgestaltung zahlreicher Veranstaltungen im Kirchenkreis Elbe-Fläming südlich und nördlich der Autobahn 2. Große Konzerte, wie die Auftritte des bekannten Projektchores mit über 60 Mitwirkenden wird es in diesem Jahr nicht geben. Wegen der strengen Hygiene- und Abstandsregeln wird das Chorprojekt „Best of Messias“ auf das kommende Jahr verschoben.

Am Mittwoch in Görzke

Dafür erleben gerade kleine Formate, die einen überschaubaren Aufwand für die Coronaregeln bedeuten, eine Blütezeit. Sie sind unter den besonderen Umständen zu einer entscheidenden Säule der Arbeit geworden. So zum Beispiel an diesem Mittwoch in der Görzker Kirche. Dann begleitet Fabrizi um 19 Uhr die Magdeburger Sopranistin Grit Wagner im Rahmen der Reihe „Biblische Serenaden“ am Klavier. Das Duo hat Lieder der Romantik von Brahms und Mendelssohn im Gepäck. „In der Regel erwarten wir 30 bis 40 Zuhörer, die wir ohne Probleme mit Abstand auf den Bänken platzieren können“, berichtet Fabrizi. Pfarrer Holger Zschömitzsch aus Wusterwitz wird durch das Programm führen. Die Resonanz beim Publikum ist inzwischen so gut, dass sich die Mini-Konzerte dank Spenden selbst tragen.

Kleine Konzertformate laufen auch in Corona-Zeiten gut, so wie die „Biblischen Serenaden, hier mit Thorsten Fabrizi (l.), Pfarrer Holger Zschömitzsch und Silke Räbel in der Zitzer Kirche. Quelle: MAZ

Mit dem Aussetzen der Gottesdienste im März war schnell klar, dass auch der Kulturbetrieb in den Kirchen nicht aufrechtzuerhalten ist. Inzwischen wird an bestimmten Standorten zwischen Wollin, Görzke und Wusterwitz am Sonntag wieder gepredigt. Für alle, die aus Sorge um ihre Gesundheit das Haus nicht verlassen wollen, gibt es Kurzandachten mit musikalischer Begleitung auf dem Videokanal Youtube. An jedem Wochenende aus einer anderen Kirche des Kirchenkreises, der sich aus historischen Gründen auch über die Ämter Ziesar und Wusterwitz erstreckt.

Superintendentin auf Youtube

„Die Zugriffe sind erstaunlicherweise höher als die Zahl der Gottesdienstbesucher in normalen Zeiten. Deshalb könnten die Video-Andachten auch nach Corona eine Zukunft haben“, meint der Kantor. An diesem Sonntag ist die Burger Superintendentin Ute Mertens unter „Kirche aus dem Fläming-Fiener (FF)“ auf Youtube zu sehen. Die Video-Gottesdienste werden zuvor mit einer Kamera aufgezeichnet und später ins Netz gestellt. „Große Technik ist dafür nicht nötig. Wir wollen ja keinen Oscar kriegen“, sagte Fabrizi der MAZ.

Den „Wenzlower Musiksommer“ wird es auch in diesem Jahr geben. Allerdings muss die Konzertreihe wegen laufender Sanierungsarbeiten in die Glienecker Kirche umziehen. Quelle: Silvia Zimmermann

Neben den „Biblischen Serenaden“ gibt es weitere von Fabrizi ins Leben gerufene Formate, die trotz Corona bespielt werden. In der Altbensdorfer Kirche laufen wieder die „Kleinen Orgelmusiken“. Auch der „Wenzlower Musiksommer“ unter der Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Blasig erlebt ab dem 19. August eine Neuauflage. Allerdings wegen andauernder Sanierungsarbeiten in diesem Jahr in der Glienecker Kirche. Umplanen musste Fabrizi auch für den kommenden Sonntag. Das Gemeindefest in Wusterwitz mit Gottesdienst und Kaffeetafel ist abgesagt. Dafür wird um 14 Uhr zur „Sommerlichen Musikandacht“ eingeladen. In kleiner Besetzung spielen Lukas Bach auf der Trompete und Fabrizi an der Orgel. Auch neben seinem Beruf kennt der Kantor keine Langeweile. Auftritte mit dem Rossini-Quartett und dem Schubert Klaviertrio führen ihn inzwischen wieder durch die Region.

Von Frank Bürstenbinder