Zehntklässler in Ziesar müssen auch in sanierten Räumen Abstand halten

Es wird gebohrt, geschraubt und geschliffen. Maler, Elektriker, Maurer, Installateure und Fußbodenleger geben sich die Klinke in die Hand. Seit Monaten gleicht das Thomas-Müntzer-Schulzentrum in Ziesar einer großen Leistungsschau des Handwerks. In mehreren Bauabschnitten werden Unterrichtsräume, Sanitäranlagen, Aufenthaltsbereiche und die Haustechnik fit für die Zukunft gemacht. Rund 3,2 Millionen Euro werden am Ende der geballten Aktion verbaut sein – so viel, wie noch nie in der über 100-jährigen Geschichte des Standortes in der Schulstraße.

Ins Sanierungsgebiet aufgenommen Möglich wird die bisher größte Investition in den Schulstandort Ziesar durch Fördermittel vom Brandenburger Bildungsministerium und aus dem Topf der Stadterneuerung. Schulträger ist das Amt Ziesar. Zuvor war der Kommune die nachträgliche Aufnahme des Schulkomplexes in das Sanierungsgebiet von Ziesar als Voraussetzung für die Förderung gelungen. Im Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar werden Mädchen und Jungen von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinschaftlich unterrichtet. Dazu gehört eine Filiale für Grundschulkinder bis zur 4. Klasse im Nachbarort Görzke. Die Schüler der 6. und 9. Klassenstufe werden seit dem 4. Mai wieder unterrichtet. Die Zehntklässler seit dem 27. April. Die Sieben- und Achtklässler dürfen noch nicht in ihre Klassenräume zurück. Sie lernen im Homeschooling. Die 5. Klassen gehen ab kommenden Montag wieder in die Schule. Damit ist dann etwa die Hälfte der Schüler zurück. Für die 1. bis 4.Klassen ist ein Start noch unklar.

Insgesamt werden unter Berücksichtigung eines neuen Brandschutzkonzeptes 16 Unterrichts- und Vorbereitungsräume modernisiert – vom Fußboden über die Heizkörper bis zu den Deckenlampen. Klassenweise hat das Amt Ziesar als Träger der Bildungseinrichtung neues Mobilar angeschafft. „Als erstes werden ab kommenden Montag die Zehntklässler in den Genuss von vier sanierten Unterrichtsräumen im Haus 3 kommen“, kündigte Bauamtsmitarbeiter Peter Oldenburg an. Die baldigen Schulabgänger bereiten sich seit der Rückkehr aus der Corona-Zwangspause bisher in der Aula und anderen Räumen auf ihre Abschlussprüfungen vor.

Bauamtsmitarbeiter Peter Oldenburg vor dem neuen Zugang am Haus 3 zum Pausenhof. Nur die alte Treppe erinnert noch an die zugemauerte Türöffnung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Einen Zeitverzug gibt es bei den Fachkabinetten, die jetzt alle barrierefrei im Erdgeschoss zu erreichen sind. Deren Fertigstellung war eigentlich Ende März geplant. Doch weil keine Angebote von Firmen eingingen, musste die Ausschreibung wiederholt werden. Aktuell geht Planer und Bauüberwacher Karsten Spangenberg davon aus, dass die Übergabe in zwei bis drei Wochen erfolgen kann. Dann haben die Ziesarer Oberschüler allerdings Lernbedingungen nach neuestem Standard. Zum Beispiel gibt es keine mehr im Fußboden verlegten Leitungen, die zu den Tischen führen. Die Konsolen mit den Medienanschlüssen fährt der Fachlehrer künftig per Knopfdruck von der Decke zu seinen Schülern aus.

Extra hohe Brandschutztüren

Die frisch gemalerten Wände der Flure und Klassenzimmer sind in hellen Grau-Tönen gehalten. Extra hohe Brandschutztüren trennen die einzelnen Etagen vom Treppenhaus ab. Sogar der bisherige Zugang vom Haus 3 zum Pausenhof musste verlegt werden. Neuartige Sitzbänke und Tische, die an die Flurwände geschraubt wurden, gehören ebenfalls zum neuen Schulmobiliar. Im künftigen Computerkabinett hängen noch rollenweise Leitungen von der Decke. Die neuen Laptops sind schon angeschafft.

Das historische Haupthaus des Thomas-Müntzer-Schulzentrums in Ziesar. Dort beginnen die Sanierungsarbeiten 2021. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir haben noch gut zu tun. Aber die gröbsten Arbeiten mit den meisten Beeinträchtigungen für den laufenden Unterricht sind überstanden“, so Bauamtsmitarbeiter Oldenburg. Dennoch werden sich Schüler und Lehrer noch eine Weile mit den Handwerkern arrangieren müssen. Wenn die letzten Unterrichtsräume in Betrieb gehen, sind die Mensa und die Toilettenanlagen an der Reihe. Für diese Arbeiten werden allerdings die kommenden Sommerferien genutzt. Dann geht es 2021 mit der Erneuerung der Heizungsanlage im historischen Hauptgebäude weiter. Der Schulträger hat sich für den Einbau eines Blockheizkraftwerkes entschieden, das gleichzeitig Strom erzeugt. Im Zuge der barrierefreien Zugänglichkeit erfolgt in einem weiteren Abschnitt 2022 der Anbau von zwei Außenfahrstühlen. Bereits im vergangenen Jahr war die Turnhalle für rund 400 000 Euro mit einer Wärmedämmung versehen worden.

Gute Zusammenarbeit

Während Planer und Bauleute die Modernisierung des Schulzentrums vorantreiben, stehen die Pädagogen um Schulleiterin Katharina Vogt vor ganz anderen Herausforderungen. Mit Blick auf die Corona-Krise sagte die Schulleiterin der MAZ: „Es ist für uns ein schweres Arbeiten. Momentan planen wir von Woche zu Woche, um den wieder angelaufenen Unterricht nach den Hygienevorschriften zu realisieren. Ich hoffe, dass wir bald wieder zur regelmäßigen Beschulung zurückkehren können.“ Was den Alltag erleichtere sei die gute Zusammenarbeit mit den Firmen, der Bauleitung und dem Amt. Die unkomplizierten Abstimmungen würden die Freude auf den nächsten fertigen Bauabschnit erhöhen, so Vogt.

Bauamtsmitarbeiter Peter Oldenburg zeigt auf die Deckenhalterungen in einem der Kabinette für Naturwissenschaften. In den absenkbaren Konsolen sind die Medienanschlüsse für jeden Tisch enthalten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die 50 Mädchen und Jungen der 9. Klassen werden derzeit in mehreren Gruppen in den beiden Turnhallen unterrichtet, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auch die frisch sanierten Klassenzimmer für die Zehntklässler, die in vier Gruppen zu je zehn Schülern unterrichtet werden, hat Hausmeister Lewandowski für den Einzug am Montag vorbereitet. An allen Bänken, die im Abstand von 1,50 Meter aufgestellt sind, darf nur ein Schüler sitzen. Die zur Nutzung fertigen Räume kommen gerade rechtzeitig. Denn ab Montag dürfen auch die Fünftklässler zurück in die Schule kehren. Weiterhin unklar ist der Schulbeginn für die Erst – bis Viertklässler sowie für die 7. und 8. Klassenstufe.

